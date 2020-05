Acusen Paula Varas de filtracions en l'elecció de gerent de l'EMMCT

La treballadora denunciada per irregularitats ho exposa en la carta enviada a Pau Ricomà on reclama distància amb la regidora

La treballadora acusada d’irregularitats a l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) va explicar, en una carta a l’alcalde Pau Ricomà, que havia rebut una trucada per part d’una persona que deia ser «amic personal» de la regidora Paula Varas en relació amb el lloc de treball vacant de gerent de l’empresa, en el qual estava interessat. Aquesta persona tenia informació sobre el procés de selecció abans que es fes públic que tots els aspirants al lloc havien quedat exclosos i va demostrar el seu malestar, segons la treballadora.La gerència de l’EMMCT és un dels pols de conflicte entre la treballadora i Varas, la qual va preferir no realitzar declaracions a aquest mitjà. Segons destaca la treballadora en la carta enviada a Ricomà, «a finals d’any –del 2019– es van obrir dues borses de treball, la primera per a cobrir temporalment els llocs de redactor i locutor i, la segona, la plaça de gerent. En el primer cas, jo era la presidenta de Tribunal Qualificador i, en el segon, era la pròpia Paula Varas, per tant, jo no hi tenia res a veure. Tot i això, Varas em va trucar abans de les festes de Nadal reclamant-me les instàncies dels candidats i li vaig contestar que jo era aliena a aquest procediment. Em va ordenar que parlés amb una tercera persona perquè descarregués les instàncies i les fes arribar a la pròpia Varas. Així ho vaig fer però, durant el procés, que va durar mitja hora, Varas em va trucar molt esvalotada, com a mínim cinc vegades per telèfon, posant-me pressió i exigint-me que fos més ràpida».Després, segons la treballadora, va ser acusada per part d’una tercera persona d’efectuar filtracions, «ho vaig negar, però em van dir que no ho creien. Una d’aquestes ocasions va ser el dia 12 de febrer, quan Paula Varas, a través de la seva secretària, em va fer arribar l’anunci on s’excloïen a tots els aspirants. Jo era la persona encarregada de publicar aquest anunci a la pàgina web de l’empresa i d’ordenar que, al mateix temps, es fes al web de l’Ajuntament. Vaig donar l’ordre que es fes el dia 13, l’endemà, però el mateix dia 12 –abans que fos publicat– em va trucar un dels aspirants, identificant-se com el senyor T., i queixant-se de la resolució, tot dient: Jo sóc amic personal de la Paula Varas i em va dir que tenia moltes possibilitats, i jo estic molt interessat». La treballadora va trobar incomprensible aquesta situació, ja que, segons les seves paraules en la carta a Ricomà, «aquest aspirant no podia conèixer el resultat, atès que no s’havia publicat en cap dels dos mitjans electrònics. Per tant, la filtració a aquest aspirant només podia venir de qui havia signat l’anunci, la senyora Varas, que pot ser qui facilités informació a un aspirant».Entre d’altres, la treballadora també recorda que «durant el novembre em van dir que feia malament les nòmines perquè pagava antiguitats als treballadors, que estan obsoletes, que no són d’aplicació i que s’han de suprimir. Els vaig dir que eren legals». «La presidenta també va comunicar a la representant dels treballadors que els salaris es retallarien, atès que cobraven massa i que no podia ser», lamenta la treballadora, qui també exposa que, arrel de totes aquestes circumstàncies, va patir problemes de salut molt greus.Cal recordar que en aquesta carta la treballadora reclamava bàsicament que s’activés el protocol d’anti assetjament i que s’adaptés el seu lloc de treball de tal manera que no tingués comunicació amb Varas, també presidenta de l’Empresa de Mitjans, ja que, segons les seves paraules, havia estat objecte d’«assetjament, usurpació d’identitat, pressió per realitzar documents amb contingut irreal, imputacions falses de conducta negligent, insults i menyspreus públics».