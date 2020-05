En una carta a l’alcalde Pau Ricomà, la dona acusada d’irregularitats també reclama que s’activi el protocol d’anti assetjament

Actualitzada 03/05/2020 a les 20:09

Un acomiadament polèmic

La treballadora de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) que va ser acusada la setmana passada d’irregularitats ha decidit denunciar la regidora Paula Varas per assetjament laboral. Ho ha fet mitjançant un extens escrit dirigit a l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, en el qual realitza dues peticions i les fonamenta en diversos fets que, segons ella, van succeir durant els darrers mesos. A banda, li explica que ha patit problemes mèdics arran d’aquesta situació.Són diverses les acusacions que la treballadora realitza envers la regidora: «Usurpació d’identitat, pressió per realitzar documents amb contingut irreal, imputacions falses de conducta negligent, insults i menyspreus públics». Paula Varas es va negar a realitzar cap declaració a aquest mitjà sobre els fets dels quals se l’acusa i el consistori es va limitar a argumentar el següent: «L’Ajuntament ha activat els protocols previstos per aquests casos».En primera instància, la treballadora reclama «que s’activi el protocol d’anti assetjament en el treball» i, en segon terme, demana que «s’adapti el meu lloc de treball de tal manera que no tingui comunicació de cap signe amb la senyora Paula Varas», que se l’«eximeixi de compartir espais amb ella» i, si no és possible, «que sempre sigui en presència d’un representant dels treballadors, un funcionari o una tercera persona».El primer dels grans conflictes que, segons la treballadora, va tenir amb Varas, arrela en la marxa del que havia estat fins fa poc el gerent de l’empresa, Josep Maria Bonet. Segons detalla en la carta enviada a Ricomà, «a finals del juliol del 2019 per ordre de Paula Varas em van encomanar redactar una carta d’acomiadament del llavors gerent, Josep Maria Bonet. Vaig demanar els motius i vaig rebre una trucada de Paula Varas, a qui encara no coneixia personalment, on em preguntava el següent: Qué pasa, eres inútil o no sabes hacer tu faena?». La resposta de la treballadora, segons detalla en l’escrit, va ser que «un acomiadament és un acte que requereix una informació precisa, atès que si no s’argumenta de forma ajustada, pot ser declarat improcedent i tornar-se en contra de l’empresa». Varas, presidenta de l’EMMCT, va decidir «contractar els serveis externs de la gestoria Estivill per a dur a terme l’adomiadament del gerent de forma immediata».«A finals del mes d’agost es va produir l’acomiadament del gerent, però es va reincorporar a l’empresa, ja que el seu contracte d’alta direcció, en cas de rescissió, tenia una clàusula mitjançant la qual s’establia el reingrés immediat, i va fer-ho com a cap comercial», detalla la treballadora que denuncia a una Varas que «al dia següent, va venir a l’empresa, va veure a l’exgerent treballant, es va apropar a la seva taula i el va saludar». Al setembre, segons la treballadora, «em van enviar un correu electrònic procedent de la gestoria Estivill, on se’m va indicar que havia de signar un informe ja redactat i els el vaig retornar modificat, especificant que no podia signar-lo tal com ells me l’havien redactat, ja que no s’ajustava a la realitat. Em vaig negar a confeccionar un document fals la voluntat del qual era fer-lo valer per a justificar un acomiadament i desconec si a més existia ànim de presentar-lo a judici».El 13 de setembre, segons detalla a la mateixa carta, «la secretària del consell d’administració em va enviar per correu electrònic la carta d’acomiadament de Josep Maria Bonet com a cap comercial, vaig trucar a la presidenta –Varas–, va venir, la va signar i em va demanar que li entregués jo. La vaig informar que el procediment consistia a efectuar l’ingrés de la indemnització el mateix dia, ja que es tractava d’un acomiadament per causes objectives i em va respondre el següent: Eres una ignorante, esto no es así, en la carta de despido se le informa que el despido será efectivo a los 15 días para no tener que pagar el preaviso y será este día cuando se le va a pagar. Davant d’aquesta actitud, no vaig contestar res».A banda de l’acomiadament de Bonet, també hi va haver altres punts de conflicte que han provocat que la treballadora de l’Empresa de Mitjans hagi decidit adreçar-se formalment a Ricomà. Entre aquests, segons la treballadora denunciant, «ella –Varas– no acudia a reunions setmanals perquè deia que estava ocupada i, en una d’aquestes trobades, vaig exposar com es coordina la publicitat a l’empresa, i em va dir textualment: Tú calla. En reunions posteriors, amb la representant dels treballadors, i Paula Varas, aquesta última em va ignorar totalment de forma manifesta, buscant que quedés ben clar i evident que mereixia el seu menysteniment. Quan jo li parlava, no em mirava i es dedicava a manipular el seu telèfon mòbil».«A principis del mes de setembre, em va trucar la presidenta i em va dir que havia de tramitar una suplementació de crèdit, ja que l’acomiadament del gerent no estava previst en el pressupost municipal. Com que és una situació que fins a la data no s’havia produït mai, vaig trucar al departament de comptabilitat, després vaig parlar amb la secretària i ella em va facilitar un informe de l’esmentada gestoria, on es quantificava l’acomiadament. Quan Paula Varas va arribar a l’empresa, em va preguntar: Por qué tienes tú el informe de la gestoría? Li vaig explicar, ella va estripar l’informe, em va dir que no estava autoritzada a tenir l’informe, i vaig respondre que sense aquest informe no podia preparar la documentació, a què ella em va acabar dient que: No te enteras de nada!».