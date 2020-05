Llibertat en un desconfinament sense aglomeracions als pobles

Els veïns de municipis de menys de 5.000 habitants no han de respectar franges horàries per sortir a passejar o fer esport

Una de les imatges que ha deixat aquest desconfinament progressiu a moltes ciutats és la d’aglomeracions de gent en certes franges horàries en les quals poden sortir les persones de cada col·lectiu. De 6 h. a 10h del matí i de 20 h. a 23 h. de la nit els esportistes i gent que vulgui passejar; de 10 h. a 12 h. i de 19 h. a 20 h., les persones majors de 70 anys i les persones dependents; i de 12 h. a 19 h., els infants menors de 14 anys. I és normal en ciutats on hi viuen milers i milers d’habitants.Als pobles petits, en canvi, la situació és ben diferent. El govern espanyol ja va anunciar amb el procés de desescalada que els veïns d’aquells municipis inferiors a 5.000 habitants no havien de respectar cap franja horària, si no que podien sortir durant tot el dia, de 6 h. del matí a 23 h. de la nit, només una hora i no més lluny d’un quilòmetre de casa, a no ser que es tractés de pràctica esportiva.Els veïns d’aquests municipis petits reconeixen que es tracta d’una mesura justa i coincideixen en el fet que els dóna més llibertat a l’hora de decidir a quina hora sortir, així com també transmet més tranquil·litat el saber que difícilment trobaran aglomeracions on no puguin mantenir les distàncies de seguretat.A Riudecols, amb poc més de 1.100 habitants, Montse Llauradó va sortir ahir amb la seva bici a fer esport. «Tenim un terme municipal de 25 km2 i pots sortir tranquil·lament que no et trobes amb ningú», celebrava, mentre agraïa el fet que no hi hagi limitacions horàries. «La situació no és la mateixa aquí al poble que a la ciutat i, tot i la permissivitat que tenim, no hi ha cap aglomeració», sostenia Llauradó, que reconeixia que «la gent ha sortit al carrer amb molta responsabilitat i respectant les mesures de seguretat en tot moment, pel que he vist».Al Catllar, Javier Castaño va sortir ahir a passejar i a jugar amb els seus dos fills, Linus, de 9 anys, i Jordi, de 6. Castaño explicava que no s’havia trobat amb pràcticament ningú, i destacava que al no haver-hi franges horàries que et limitin les sortides «tens més llibertat per decidir a quina hora vols anar a passejar». A més, assenyalava Castaño, «la meva dona i jo treballem entre setmana i hem de seguir uns horaris, i sense les limitacions podem sortir quan acabem de treballar».A la Riera de Gaià, el camí que separa el municipi amb Ardenya, és un dels més concorreguts d’ençà que va començar la desescalada el dissabte. No obstant això, els veïns consideren que la gent ha estat respectant les normes i recomanacions de distànciament social, tot i que hi ha qui reconeix que a certes hores s’hi acumula força gent.Marc Aznar va sortir ahir a la tarda amb les seves dues filles, l’Aina, de 10 anys, i la Ivet, de 12, que van aprofitar per agafar les bicis. El rierenc considerava de «perfecte» que puguin sortir a passejar a l’hora que els vagi millor. «A més, en ser un poble petit no s’aglomera la gent, si que en veus bastanta però pots mantenir la distància de seguretat en tot moment». Per la seva banda, Estefania Martín, coincidia amb Aznar en què no s’ajunten grans quantitats de persones. Tornant a casa després de sortir amb bici amb les seves dues filles, la Clea, de 2 anys, i la Robyn, de 5, celebrava que «cada dia que passa veiem com s’acosta més la vida normal», i afegia que «vivim amb menys desesperació». Finalment, Joan Marc Sumoy, assegurava que la tarda de dissabte, el camí a Ardenya estava «ple de gent». «Està bé no tenir limitació horària, però ara que ja fa calor, tothom surt a la mateixa hora, quan cau una mica el sol», explicava Sumoy, que defensava però que «es pot mantenir la distància de seguretat en tot moment».