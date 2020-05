Les begudes ensucrades incrementen un 58% el risc de càncer de colon

Aquest és el segon càncer més comú en les dones i el tercer en els homes, amb més d'1,8 milions de casos el 2018

Actualitzada 04/05/2020 a les 13:01

Prendre més d'un got diari de beguda ensucrada incrementa un 58% el risc de càncer colorectal en persones majors, segons els resultats de l'estudi PREDIMED que ha difós aquest dilluns la Universitat Rovira i Virgili (URV).Durant sis anys, s'ha estudiat a 7.216 participants de 55 a 80 anys i els resultats s'han publicat en la revista Journal of Clinical Medicine.Els investigadors han avaluat, d'una banda, el compliment de les últimes recomanacions del WCRF/AICR (World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research) per a la prevenció del càncer.Aquestes recomanacions són mantenir un pes saludable, fer exercici, seguir una dieta rica en aliments integrals, verdures, fruites i llegums; limitar el consum de menjar ràpid, de carns vermelles, d'aliments processats, de begudes ensucrades i d'alcohol, la qual cosa redueix un 48% el risc de càncer.També han analitzat l'anomenat Índex d'estil de vida de baix risc -proposat per investigadors de la Universitat de Harvard- que consisteix a no fumar ni beure alcohol; fer exercici, mantenir un índex de massa corporal adequat i seguir una dieta saludable. Els que complien amb 3 de les 5 recomanacions, reduïen en un 52% el risc de desenvolupar aquest càncer.En tots dos grups, es va observar que el factor més determinant són les begudes ensucrades i els que consumeixen més d'un got al dia mostraven un 58% més de risc de càncer colorectal en comparació amb els que no les consumien.El càncer colorectal suposa un important problema de salut pública a nivell mundial, ja que és el segon càncer més comú en les dones i el tercer en els homes, amb més d'1,8 milions de casos en el 2018.