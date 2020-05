La veda de dos mesos es manté pels pescadors d'arrossegament

Van demanar que l’Estat d’Alarma els permetés pescar per recuperar les pèrdues pel coronavirus

Els pescadors d’arrossegament del Serrallo de Tarragona van començar l’1 de maig l’aturada biològica, coneguda com a veda. Aquesta permet la recuperació de les espècies marines, fet que a la llarga afavoreix els interessos dels pescadors. La Confraria de Tarragona, però, era un dels sectors partidaris que l’Estat d’Alarma permetés que enguany la veda es limités al mes de juny, i al maig poder pescar per recuperar, almenys, part de les pèrdues provocades per la crisi del coronavirus.De fet, fa dues setmanes, els pescadors serrallencs van haver d’estar aturats durant 15 dies perquè es va detectar un cas positiu de coronavirus a la Confraria, la qual es va tancar. Aquests dies sense sortir a pescar, sumats a les poques vendes a causa de la crisi sanitària, han provocat que els pescadors hagin sofert pèrdues de fins al 50%. La resposta de l’Estat espanyol va ser negativa, i és que l’ordre ministerial que defineix el calendari amb les parades temporals del sector pesquer està publicada al BOE des del mes de gener, i no es pot canviar.«Quan va començar el confinament la venda de peix va caure», lamenta Javier Vizcarro, president dels armadors d’arrossegament de Tarragona, que afegeix que «podíem anar a pescar però no hi havia compradors». Segons Vizcarro, a més, això va provocar que les barques estiguessin a la meitat de personal, «ja que molts pescadors preferien quedar-se a l’atur». Tot i això, Vizcarro assegura que «el fet que el petroli hagi caigut, gairebé un 30%, ens ha salvat una mica, ja que per anar a pescar se’n gasta molt i als pescadors els ha sortit més barat».L’armador defensa que la veda a Tarragona es fa des del 1963, mentre que a Catalunya i a Espanya es regula des del 1991. «Amb la veda s’ha demostrat que pesquem el mateix en 10 mesos fent-la, que en 12 sense fer-la», assegura Vizcarro. A més, destaca que «des de fa 4 o 5 anys, d’aquests dos mesos de veda, el pescador en cobra un de l’atur. Abans no cobràvem res». Celebra, a més, que quan retornen a l’activitat l’1 de juliol és quan comença la veda a Sant Carles de la Ràpita, i «llavors el peix puja una mica de preu». Enguany però, els armadors d’arrossegament veuen el futur amb una mica d’incertesa perquè les seves vendes dels mesos de juliol i d’agost depenen molt del turisme. «Si no funcionen els restaurants i el turisme en general, no es consumeix gaire peix», lamenta finalment Vizcarro.