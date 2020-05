La modalitat electrònica, una via per presentar sol·licituds genèriques a la Diputació de Tarragona des de casa

El Registre presencial es troba temporalment tancat al públic

Actualitzada 04/05/2020 a les 16:59

Atesa l'actual situació de confinament a causa de la Covid-19, la ciutadania que hagi de realitzar una sol·licitud genèrica a la Diputació de Tarragona té la possibilitat de fer-ho des de casa per la via telemàtica. La institució disposa d'aquest canal juntament amb el correu postal i la modalitat presencial a les oficines del Registre de la institució, si bé aquesta darrera opció està tancada temporalment.

El tràmit electrònic simplifica i facilita al màxim la interrelació de la ciutadania (persones físiques i jurídiques) amb aquesta administració. A través de la seu electrònica (https://seuelectronica.dipta.cat/instancia-generica) es pot presentar una sol·licitud de caràcter genèric, no vinculada a cap servei específic de les àrees de la Diputació, amb la possibilitat d'annexar un sol document complementari a la sol·licitud. Per presentar-la, es requereix identificació i signatura per mitjans electrònics de la persona interessada, bé sigui amb certificat electrònic o bé sense, fent ús de sistemes de clau concertada com l'IdCat mòbil.

La informació relativa a aquest tràmit electrònic està disponible a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona. D'altra banda, per a qualsevol consulta o dubte es pot contactar amb el Registre General de la Diputació de Tarragona, a l’adreça electrònica registregeneral@dipta.cat o bé al telèfon 977 29 66 17.