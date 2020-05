L'Organització del Concurs de Castells treballa per celebrar-lo en les dates previstes

En els pròxims dies es convocarà el Consell Assessor del Concurs per analitzar tots els escenaris possibles

Quan falten menys de cinc mesos per a la seva celebració, l’organització del XXVIII Concurs de Castells de Tarragona fa setmanes que ha iniciat les feines per tirar endavant l’edició d’aquest 2020.Davant l’actual situació de confinament i d’alerta sanitària, l’Ajuntament de Tarragona contempla tots els escenaris possibles que poden afectar el Concurs, però treballa amb l’ànim que es pugui celebrar en les dates previstes, el 27 de setembre a Torredembarra i els dies 3 i 4 d’octubre a la Tarraco Arena.En els pròxims dies es convocarà, tal com estava previst, el Consell Assessor del Concurs, format per representants de les quatre colles de la ciutat de Tarragona, les sis primeres colles classificades en l’edició anterior, periodistes i experts del món casteller. Aquest mes d’abril també s’ha constituït l’equip de comunicació del certamen.Ara per ara, l’organització no descarta que des del Consell Assessor, tenint en compte l’evolució de la situació actual, es puguin plantejar diverses consideracions sobre alguns aspectes de la metodologia del Concurs, per tal d’adaptar-se a l’excepcionalitat de la temporada que s’està vivint. Les decisions es prendran en consonància amb el que plantegin les colles que el protagonitzen i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), i seguint sempre les mesures de seguretat que acordin les autoritats sanitàries.Una vegada més, el Concurs de Castells de Tarragona s’està organitzant amb l’objectiu de seguir sent l’espectacle casteller més gran del món i també la gran festa de trobada de tot el món casteller.