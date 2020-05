Els propietaris del Barquet de Tarragona: «Volíem donar servei i engegar els motors»

Cananes amb ceba i tomaca, gambó fregit, sípia estofada amb ceba tendra o morralets fregits com a entrant. Arròs negre, arròs amb bacallà, arròs amb sipietes, arròs amb escamarlans i cloïsses, arròs amb espardenyes, o fideus rossejats com a plat principal. Aquestes són algunes de les propostes que aquest dilluns han començat a sortir de la cuina del Barquet de Tarragona per satisfer de nou els clients, per primer cop des de mitjans de març.El cap de cuina i copropietari, David Solé, admet que vivien la situació amb neguit. «Com tothom, necessites treballar i ara que podem hem decidit engegar altre cop el moviment del restaurant. Anirem canviant de plats i de menú en funció del que portin les barques a port», detalla. Per això, han establert franges de servei per emportar al migdia i al vespre.Aquest dilluns al migdia el restaurant tenia una desena de comandes. «Ho trobàvem a faltar», explica la Maite, una clienta, davant la barra que delimita l'espai de recollida. Això, però, és força menys moviment que en un servei de dinar habitual, on solen atendre una vintena de taules. «Això no hi ha 'ni Déu' que ho compensi, però es tracta senzillament de donar servei als nostres clients», defensa Solé. «Ahir quan vam acabar de confeccionar la carta i la vam penjar a les xarxes, en cinc minuts la gent ja ens trucava. Estem molt agraïts a tota la gent de Tarragona», afegeix.Durant aquest impàs, en David Solé s'ocuparà de la cuina i el seu germà Fidel atendrà les comandes, a l'espera de poder tornar a comptar amb el personal. Mentrestant, comencen a planificar la reobertura, pendents de si podran acollir un terç o la meitat de l'aforament –fins a una setantena de comensals. «Ja hem començat a mesurar amb la cinta mètrica per situar les taules, però de mampares no en preveiem col·locar», tanca Fidel Solé.