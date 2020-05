El Port de Tarragona substitueix els llums de la Passarel·la del Port

Les feines duraran dos mesos i tenen un cost de 35.000 euros sense IVA

La Direcció d’Infraestructures i Conservació del Port de Tarragona, ha dut a terme una millora en la il·luminació de la Passarel·la del Port. Aquests treballs de manteniment en la il·luminació de la Passarel·la del Port permetran la millora de la visibilitat en aquesta zona que connecta la ciutat amb la façana marítima, justament en l'època de l'any en la qual més persones freqüenten el passeig marítim i les zones de platja.En concret s’han dut a terme tasques de manteniment general de l’enllumenat i condicionament del cablejat elèctric així com del pintat de les canalitzacions que protegeixen els fils que transporten l’energia elèctrica. En total les feines de manteniment duraran dos mesos, dels quals ja s’ha cobert els terminis del primer mes, i tindrà un cost de 35.000 euros sense IVA, finançat íntegrament pel Port de Tarragona, infraestructura del qual pertany des de la seva obertura, l’estiu del 2018.La Passarel·la del Port connecta el centre urbà de la ciutat amb la platja del Miracle, el Port Esportiu i la zona ludicocultural del Port de Tarragona en tan sols set minuts i dona resposta a una demanda històrica de la ciutat de salvar les vies del tren per arribar a la platja. Donada la importància d’aquesta infraestructura i la situació actual, el Port de Tarragona ha decidit senyalitzar els seus espais urbans per facilitar l’accés a les zones de lleure. La Passarel·la del Port s’ha senyalitzat per demanar que la gent circuli per cada costat en un sol sentit i per demanar respectar els 1,5 metres de separació.