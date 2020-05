Desconcert en el sector de la perruqueria i temor en el de la restauració

La normativa sobre les mesures a aplicar quan avui dilluns obrin les seves portes ha generat molts interrogants en els professionals dels dos àmbits

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:01

Diferents dies d’obertura

Dotze serveis

A tan sols un dia d’obrir les perruqueries al públic, després de romandre unes setmanes tancades a causa de la pandèmia per coronavirus, ahir diumenge els professionals del sector tenien més ombres que llums sobre les mesures a adoptar. Un perruquer del centre de Tarragona i que va preferir mantenir l’anonimat, consultat per aquesta redacció va comentar que «hem decidit les mesures que poden protegir al client i, també, a nosaltres, perquè, oficialment, no sabem més i l’únic que coneixem és el que es publica a la premsa». Per altra banda, Eulàlia Estradé, del restaurant del Serrallo Ca l’Eulàlia, va comentar que «molta gent encara desconeix que podrà recollir menjar al restaurant». Sí que tenen clar perruquers i restauradors és que, ara per ara, cal demanar hora i apuntar-se a una llista d’espera tant per anar a tallar-se el cabell com a recollir una comanda gastronòmica.Pere Salcedo, president del Gremi Artesà de Perruqueries i Bellesa de Tarragona, va comentar a Diari Més ahir diumenge que «en aquest moment estem a l’espera de BOE per saber què hem de fer, ja que desconeixem el protocol de les mesures a adoptar». Salcedo va apuntar que «aplicarem mesures que són lògiques i aquelles que ens han arribat pels mitjans de comunicació i parlant entre la gent del sector». Salcedo va dir que els clients hauran de portar una mascareta, amb la finalitat d’evitar un possible contagi del perruquer, mentre que el professional «hem d’utilitzar guants, mascaretes, tovalloles d’un únic ús i desesterilitzar elements com pintes i tisores cada servei». El president del gremi va explicar que «per esterilitzar ja utilitzem un producte que es diu barbicide i només calen deu minuts, però també hi ha la possibilitat d’utilitzar raigs ultraviolats o llegíu diluïda, entre altres sistemes». En el cas que el professional hagi de mantenir un contacte directe amb el client, per tal de rasurar una barba o perfilar unes celles, «haurem de portar més protecció, utilitzant mascareta i pantalla», va dir.Per altra banda, Salcedo va dir que, davant dels molts dubtes que genera la reobertura d’establiments, a més del cost que suposarà l’adopció de mesures de seguretat, ha fet que «molts agremiats ens hagin informat que no obriran fins al dia 11».El sector de la restauració no es mostra massa optimista, tot i que ja pot cuinar per a clients que vagin a recollir la comanda als establiments. Eulàlia Estradé ha aprofitat les darreres setmanes «per fer reformes», i des del passat divendres porta menjar a domicili amb la seva furgoneta. Ahir diumenge va fer «uns dotze serveis», va indicar a aquesta redacció. «La gent no ho sap, però crec que la pròxima setmana –l’actual– anirà millor». Per altra banda, des del restaurant Sapporo van dir que «el dilluns tenim jornada de descans, però a partir de dimarts els clients ja podran venir a recollir la comanda», sempre «mantenint les distàncies de seguretat», van remarcar en el citat establiment.Dos casos diferents són els de Jordi Barrera, de Bendinat, i de Carles Fornés, d’Entrecuixes, que des de fa quinze dies ofereixen gastronomia per a emportar-se. En el cas de Barrera, «les vendes han baixat un 70 per cent entre setmana i un 60 per cent el cap de setmana, mentre Forné estima la davallada en un 50 per cent». «No portem a casa, perquè no ens surt a compte». A Bendinat, una persona es cuidava de què no hi haguessin més de dues persones a l’interior de l’establiment.