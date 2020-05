Tarragona fa una crida a la responsabilitat a partir de dissabte amb les passejades i l'esport

Actualitzada 01/05/2020 a les 17:21

L'Ajuntament de Tarragona fa una crida a la responsabilitat durant les passejades i la pràctica d'esport a partir d'aquest dissabte. L'alcalde Pau Ricomà ha demanat que ara, quan s'apliquen mesures per alleugerar el desconfinament, «és quan és diposita més responsabilitat en cadascú de nosaltres per evitar els riscos de contagi». Per facilitar la circulació dels vianants, es tancarà al trànsit la Rambla Nova, des de la Font del Centenari fins el Balcó del Mediterrani, així com el carrer Trafalgar, al Serrallo. La passarel·la del Port se senyalitzarà per demanar que la gent circuli per cada costat en un sol sentit i per demanar que es respecti la separació interpersonal.A més, s'han habilitat passos diferenciats per cada sentit de caminar en el pont de la Petxina -accés al Serrallo- i pels passos centrals del Moll de Costa, a efecte d'evitar els creuaments entre persones que circulin ens sentits diferents. L'escullera s'obrirà només en horari de pràctica esportiva.L'Ajuntament recomana als ciutadans que facin una previsió del seu recorregut per a les passejades regulades prioritzant carrers amb voreres amples i que evitin els estrets on mantenir la distància és més difícil. Així mateix, també aconsella no fer ús de mobiliari urbà, recomana als vianants que circulin per la dreta, que facin servir mascaretes i demana que sempre es respectin les distàncies de seguretat. També recorda que no està permès el bany a les platges, ni practicar esports aquàtics. Tampoc ho està l'accés a parcs infantils.D’altra banda, entre dilluns i dimecres s'ajustaran els temps dels semàfors més transitats de la ciutat per donar més temps de pas als vianants i reduir el seu temps d'espera. Acció que cada 15 dies es reajustarà segons la demanda.La Guàrdia Urbana reforçarà el control a l'accés a les platges i control d'anades a segones residències. Durant el cap de setmana Protecció Civil emetrà per la megafonia dels vehicles recordatoris de les normes que regulen les sortides en aquesta fase.L'alcalde Pau Ricomà ha insistit en què «és un moment clau per demostrar el civisme i responsabilitat que Tarragona manté des del començament del confinament».