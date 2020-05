A presó l'autor d'una agressió amb arma blanca en un local d'oci de Tarragona el març passat

Actualitzada 01/05/2020 a les 11:44

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva presumpta implicació en l'agressió a un altre en un local d'oci nocturn a Tarragona. La investigació es va iniciar quan la policia catalana va tenir coneixement que la nit del 13 de març un home havia resultat ferit d'arma blanca en una baralla en un local d'oci nocturn del barri de Bonavista a Tarragona. Fruit de les indagacions policials, els investigadors van determinar que l'autor de l'agressió hauria marxat del lloc dels fets en un vehicle amb l'ajuda d'una altra persona. Els agents van localitzar el turisme, el mateix dia de l'agressió, en un descampat de la localitat de la Canonja.Els mossos van identificar el presumpte autor de l'agressió, un home de 35 anys, amb diferents identitats i al qual li constaven antecedents en diferents països d'Europa i dos requeriments judicials de detenció per altres fets criminals a Catalunya.L'home s'havia amagat en un apartament al barri de La Pineda de Vila-seca -que tenia llogat l'individu que l'havia ajudat a fugir-, d'on no va sortir en cap moment durant 42 dies, motiu pel qual amb la seva ajuda va subsistir reclòs durant les sis setmanes.Segons fonts policials, el 25 d'abril es va establir un operatiu policial, tutelat pel Jutjat de Guàrdia de Tarragona, que va permetre realitzar l'entrada i perquisició al domicili de Vila-seca, on van detenir el presumpte autor dels fets al mateix apartament.En el mateix dia els policies van localitzar i detenir a la persona que l'havia ajudat a amagar-se durant tot aquest temps, un home de nacionalitat albanesa, de 51 anys i amb un ampli historial delictiu.Al domicili els agents van intervenir munició per una arma de foc, diners en efectiu de diferents divises i indicis que relacionaven els detinguts amb l'agressió.Continua oberta la investigació, que es porta des de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Camp de Tarragona.