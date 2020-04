Tarragona celebrarà la Nit Europea de la Recerca al novembre

En la passada edició es van celebrar 34 tallers que va omplir de gom a gom la plaça Corsini

Finançament europeu a un projecte conjunt a Catalunya

Amb el lema Recerca pel canvi, Tarragona celebrarà per tercer any consecutiu la Nit Europea de la Recerca el proper 27 de novembre. Es tracta d’un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la ciència que se celebra cada any en més de 300 ciutats de 30 països d’Europa al mateix temps. El seu objectiu és apropar la recerca i els seus protagonistes al públic de totes les edats i donar a conèixer la recerca i la innovació de manera planera i divertida. La Universitat Rovira i Virgili coordina les activitats que s’organitzen al node de Tarragona, del que formen part els instituts de recerca del territori: Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).En la passada edició de la Nit Europea de la Recerca, només a Tarragona van participar en les activitats divulgadores més de més de 150 investigadores i investigadors de la Universitat i dels instituts de recerca. L’activitat central va consistir en una fira de 34 tallers, que va omplir de gom a gom la plaça Corsini de Tarragona. També es van organitzar tallers a Instituts i xerrades divulgatives, a més d’un espectacle sobre la taula periòdica.La celebració de l’esdeveniment a Tarragona compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET).La proposta anomenada EUNightCAT20 ha aconseguit per primera vegada finançament pel projecte European Researchers’ Night dins el programa Horizon 2020, després de què en les dues darreres edicions s’hagi celebrat amb el segell de Nit Associada. El projecte ha obtingut una molt bona puntuació amb 14 dels 15 possibles punts. «Aquesta és el primer cop que la Nit Europea de la Recerca a Catalunya se celebra amb finançament de la Comissió Europea i és un gran suport per posar en valor de cara a la societat la recerca i innovació catalana», explica Sílvia Simon, investigadora de la UdG i coordinadora del projecte.En l’edició d’enguany, i gràcies al finançament rebut per la seva excel·lència, impacte i eficiència en la implementació de la Nit Europea de la Recerca, l’Associació Catalana de Comunicació Científica coordinarà els cinc nodes de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Vic) juntament amb les entitats adherides en aquest projecte europeu: la URV com a coordinadora del node de Tarragona; la UdG com a coordinadora del projecte i del node de Girona, la URB i ISGlobal, coordinadores del node de Barcelona; la UdL que coordina el node de Lleida i enguany s’ha incorporat també la UVIC com a coordinadora del node de Catalunya Central.El projecte també compta amb el suport de diverses entitats com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRi), l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitàries i de Recerca) i la ACUP (Associació Catalana d’Universitat Públiques), entre altres.