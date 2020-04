L'Ajuntament de Tarragona reprendrà les obres públiques el proper dilluns

S’han avaluat les necessitats contracte per contracte, per això no es reactiven altres com les de manteniment dels edificis municipals

Actualitzada 30/04/2020 a les 17:25

L’Ajuntament de Tarragona reprendrà les obres públiques municipals a partir del proper dilluns dia 4 de maig, després que fossin suspeses provisionalment el passat 20 de març amb motiu de l’emergència sanitària. La represa de les obres s’haurà de dur a terme garantint les mesures de prevenció per evitar el contagi dels treballadors i la propagació del coronavirus. La reactivació dels treballs permetrà continuar millorant diferents serveis i indrets de la ciutat, recuperar l’activitat econòmica i garantir els llocs de treball. Per decidir quines obres reprendre s’ha avaluat la seva necessitat contracte per contracte, per això no es reactiven altres com les de manteniment dels edificis municipals. El conseller de Territori, Xavi Puig, destaca que «aquest és un retorn que es fa fent prevaldre la seguretat i la prevenció dels treballadors, per això l'Ajuntament haurà de donar el vistiplau als plans de seguretat». «Treballem en la línia del desconfinament i per combatre la crisi econòmica, però estem preparats per ordenar un nou confinament si és necessari; la responsabilitat de cadascú és clau», ha recordat.Algunes de les obres que es reiniciaran els propers dies són les de l’Amfiteatre, l’ampliació de les voreres del carrer Pons d’Icart; la reparació de la coberta del local de la Colla castellera de Sant Pere i Sant Pau; l'adequació de diferents punts de l’enllumenat públic i treballs de manteniment i reparació en centres educatius i llars municipals.D’altra banda, també es posaran en marxa els contractes municipals de manteniment de les zones verdes, parcs i jardins, molt més freqüentats els darrers dies, la posada a punt dels jocs infantils o els treballs la Brigada d’Intervenció Ràpida, encaminats a afavorir l'accessibilitat i la seguretat de les persones.El passat 20 de març, l’Ajuntament de Tarragona va dictar un decret pel qual suspenia tots els contractes d’obres que tenia vigents a la data de la declaració de l’estat d’alarma per tal d’evitar nous contagis pel coronavirus. Ara l’Ajuntament ha aixecat la suspensió i les obres podran continuar perquè ja està permesa l’activitat dels sectors no essencials.