El Port de Tarragona celebra el seu primer Consell d'Administració telemàtic

Aprova adherir-se a la Xarxa RESCAT i destina 4 milions d’euros per a obres de millores en el Port

Actualitzada 30/04/2020 a les 19:47

Composició del Consell d’Administració

El Port de Tarragona ha celebrat per primer cop a la seva història la primera reunió telemàtica del seu Consell d’Administració. Els 17 membres del màxim òrgan de decisió del Port han participat per videoconferència en una reunió que ha començat a les 16.30 de la tarda del 30 d’abril.Una de les decisions adoptades pel Consell ha estat aprovar l’adhesió del Port de Tarragona a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya. La xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya és un instrument desenvolupat pel Departament d’Interior per proporcionar cobertura, tant en nuclis de població com en entorns rurals, als cossos i col·lectius professionals implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya.L’adhesió a la Xarxa RESCAT permetrà que la Policia Portuària del Port de Tarragona pugui integrar-se en el sistema de telecomunicacions on es troben incloses gairebé totes les policies locals de Catalunya (206 de les 215 policies locals). D’aquesta manera la policia del Port disposarà dels mateixos canals de coordinació que els altres serveis de seguretat i emergències que també utilitzen la Xarxa Rescat: Mossos d'Esquadra, les policies locals, els Bombers de la Generalitat, els Bombers i la Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els Agents Rurals, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Català de Trànsit, entre d'altres.El Consell d’Administració també ha acordat modificacions del pressupost per valor de 4 milions d'euros per realitzar inversions per millorar la competitivitat del Port. Aquesta quantitat econòmica permetrà fer obres de millora i manteniment de molls, ampliar els elements de seguretat i protecció portuària, ampliar els equips de seguretat contra incendis i millorar de la xarxa ferroviària interior.Els membres del consell d’Administració són 17 i participen en representació de les administracions i del teixit socioeconòmic de l’àrea d’influència del Port de Tarragona.En representació del Port de Tarragona, el Sr. Josep M. Cruset i Domènech, president de l’Autoritat Portuària; el Sr. Ramón I. García Rodríguez, director de l'Autoritat Portuària de Tarragona; i la Sra. Yolanda Vizcarro Caparrós, secretària de l'Autoritat Portuària de Tarragona.En representació de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Gregorio de la Fuente Expósito, president de l’Associació de Consignataris del Port de Tarragona; el Sr. Pablo García Muñiz, president de l’Associació d’Empreses Estibadores del Port de Tarragona; el Sr. Rafael Campaña Camacho, representant de la Federació Empresarial d’Auto Transports de la Província de Tarragona; i el Sr. Josep Francesc Font Mañez, representant de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).En representació de l'Administració General de l'Estat, la Sra. Núria Obiols Vives, Capità Marítim de Tarragona; el Sr. Javier Gesé Aperte, sots-director de Seguretat i Protecció de Ports de l’Estat; el Sr. Guillermo Leiva Escudero, advocat de l'Estat i Coordinador de l’Assistència Jurídica; i el Sr. Joan Sabaté Borrás, subdelegat del Govern a Tarragona.En representació dels municipis en els quals es troba la zona de serveis del Port de Tarragona, el Sr. Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde de l’Ajuntament de Tarragona; i el Sr. Pere Segura Xatruch, alcalde de l'Ajuntament de Vila-seca.En representació de les Cambres de Comerç, organitzacions empresarials i sindicals i sectors econòmics rellevants en l'àmbit portuari, la Sra. Laura Roigé i Pons, presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona; el Sr. Jordi Just Miró, president de la Cambra Oficial. de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus; el Sr. Joan Llort i Vallés, secretari General de la UGT a les Comarques de Tarragona; i el Sr. Joan Canela Coll, secretari de Finances i Formació de CC OO de Tarragona