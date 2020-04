Mor Ramon Martí, conegut com l'avi Ramon

Martí era una persona molt vinculada a la Part Baixa i a la Part Alta de Tarragona

Ramon Martí, conegut popularment com a l'avi Ramon, va morir el passat cap de setmana als 94 anys. Martí va ser una persona molt vinculada a la Part Baixa i a la Part Alta de la ciutat, on residia i on treballava, respectivament. Persona molt entranyable i sempre somrient, Martí era bon coneixedor dels secrets millors guardats de la ciutat i, també, d'aquelles anècdotes que s'han d'explicar en veu baixa i d'altres a les que sí que podia donar sortida quan et trobava al carrer o mitjançant els micròfons de Tarragona Ràdio, emissora amb la qual va col·laborar més de trenta anys.A Martí li agradava el col·leccionisme i se sentia especialment orgullós de la gran quantitat de còmics que va replegar al llarg de la seva vida, i sempre li sobrava un minut per parlar del romesco. Martí no només coneixia molt bé la història de Tarragona, la del passat de la ciutat sinó també la de les coses del dia a dia.Apassionat per ampliar el seu coneixement, durant dècades va pertànyer al Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona, fundat l’any 1910, una entitat gairebé pionera en aquest sector. Amb el somriure que el caracteritzava i sempre disposat a col·laborar amb la ciutat i la seva gent, Martí també era presumit. «Que em digueu l'avi Ramon m'honora, però fa que em senti més gran del que sóc», acostumava a dir amb simpatia.