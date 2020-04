«Si es cancel·la Sant Joan i les festes d'estiu arribarem al 100% de pèrdues»

El sector de la pirotècnia ja va quedar tocat per l’anul·lació de Les Falles i espera sobreviure a aquesta temporada amb Sant Joan i els correfocs

Actualitzada 26/04/2020 a les 21:31

Són moltíssims els sectors afectats per la crisi del coronavirus i, dintre d’aquests, hi ha els que viuen pràcticament de la temporada d’estiu. És el cas del sector de la pirotècnia, que concentra gran part de la seva producció en Les Falles valencianes, Sant Joan, espectacles pirotècnics i en els correfocs de les festes majors dels pobles. És per això que els fabricants de petards estan a l’espera de com evoluciona la situació sanitària i de si finalment es podran celebrar les festes que queden per davant, horitzó que veuen amb molta preocupació.«Hem fet un ERTO a 20 treballadors, la suspensió de Les Falles, on som distribuïdors, ja ens va provocar pèrdues i si es cancel·la Sant Joan i les festes majors de l’estiu les pèrdues seran del 100%», lamenta Àlex Estalella, comercial de Pirotècnica Estalella, amb fàbrica a Rodonyà. «Aquest seria el pitjor dels casos i suposaria el tancament de l’empresa», afegeix.Estalella confia, almenys, en la readaptació de festes com Sant Joan al 26 de juliol, que és Sant Jaume, i «encara que la gent no es pugui aglomerar, podrien comprar petards i tirar-los a les places o als carrers mantenint sempre les distàncies», defensa el comercial, que reconeix que «volem ser optimistes, tenim l’esperança d’entrar a la normalitat, encara que hi ha un raconet que el veus negre». Estalella aprofita per fer una crida a la gent perquè respongui i assenyala que «caldrà fer una campanya forta per vendre tot el que puguem», de la mateixa manera que espera que «l’administració posi de la seva part perquè el sector no desaparegui, amb ajudes econòmiques o solucions per poder fer front a aquestes pèrdues». A les instal·lacions de Rodonyà tenen emmagatzemades un total de 65 tones de matèria neta reglamentada a la qual no poden donar sortida.De la mateixa manera, Miquel Pujol, gerent de Pirotècnica Catalana, amb fàbrica a Vimbodí i Poblet, es mostra preocupat pel futur incert que espera al sector. Aquesta empresa fabrica principalment per colles de diables i per a realització d’espectacles i ha hagut de fer un ERTO als sis treballadors que tenia. «La suspensió de les falles ens va afectar indirectament i, tot i que hem de veure com evoluciona la campanya, és un fet que la de Sant Joan i la de les festes majors és l’època forta de la temporada, que va des de l’abril fins al novembre, més o menys», explica Pujol. Com Estalella, el gerent de la Catalana espera que aquestes festes es puguin celebrar d’altres maneres que respectin les normes de seguretat i prevenció per tenir un mínim de facturació per afrontar l’estiu, ja que «en el pitjor dels casos ens hauríem de replantejar el nostre futur».A la fàbrica de Vimbodí i Poblet tenen, actualment, entre 15 i 20 tones de material que no poden vendre i que esperen fer-ho aquest mateix estiu. Pujol explica, a més, que vénen d’una època d’inversions importants, tant a nivell de modernització per ser més competitius com a nivell d’adaptació a les noves normatives de seguretat que marca el govern. «El gruix de les inversions ja estaven fetes i aquesta havia de ser una temporada de recuperació i, a més, les perspectives de cara a enguany pel que fa a les vendes eren bones», sosté Pujol.