Les cinc lligues de futbol que estan en marxa tot i el coronavirus

Les competicions a Nicaragua, Bielorrússia, Taiwan, Taykistan i Turkmenistan continuen actives

Actualitzada 26/04/2020 a les 13:27

Burundi ho acaba de deixar

El futbol està aturat, o gairebé ho està. És així perquè encara hi ha cinc campionats que s’estan disputant tot i la crisi pel coronavirus que, en la majoria de països, ha obligat a l’aturada. En alguns altres l’ha aconsellada i, en aquests cinc casos, no ha tingut l’efecte que la resta del món esperava. Nicaragua, Bielorrússia, Taiwan, Tahkistan i Turmenistan estan on fire. Els campionats nacionals segueixen en marxa i cadascun dels casos té les seves particularitats.Europa, Amèrica i Àsia són els tres continents en els quals hi ha futbol ara mateix. El país més proper a Espanya que ha continuat fent rodar la pilota és Bielorrúsia, l’únic representant del vell continent amb futbol en actiu. Polèmic va ser el fet que aquest país continués amb la pràctica esportiva, com polèmiques també ho van ser les declaracions del seu president, Alexander Lukashenko, que va assegurar que prefereix «morir de peu abans que viure de genolls» i que va recomanar als seus ciutadans practicar hoquei sobre gel, beure vodka i treballar a les granges. Quan va manifestar aquestes paraules ja s’havien registrat 152 caros de coronavirus al seu país.La màxima categoria de Nicaragua també es manté activa. L’ambient, amb els estadis buits, és el menys desitjable per a un futbolista i els gols gairebé ni se celebren. Jugadors ja han manifestat el seu desacord amb el fet d’haver de jugar sense saber si el que està al costat està infectat de coronavirus, però han de jugar igualment. La de Nicaragua és l’única competició llatina en curs.L’últim país a sumar-se a l’arrencada del futbol ha estat Taiwan. Va ser va dues setmanes quan la Divisió d’Honor reprendre l’activitat. El taiwanès és un dels països amb menys casos de coronavirus, almenys segons dades oficials.A Turkmenistan fa tan sols una setmana que la competició va tornar a la feina. Després de pràcticament un mes d’aturada, el cap de setmana passat (el del 18 i 19 d’abril) la pilota va tornar a rodar. De fet, els dos primers classificats, l’Altyn Asyr i el Köpetdag, segon i primer respectivament, van reiniciar el campionat. El duel, per cert, va finalitzar amb empat a un gol.Finalment, apareix Taykistan, un país en el qual no s’ha declarat cap cas de coronavirus. El futbol s’hi juga a porta tancada i, el president de la seva federació de futbol és el fill del president del Govern.A mitjans d’aquest mes d’abril, la Federació de Burundi va anunciar que ho deixava i que la lliga s’aturava. Era llavors una de les cinc supervivents en competició, ja que Nicaragua encara no havia tornat a l’acció. S’havien disputat 27 jornades del campionat i el Messager Ngozi n’era el líder. Restaven tres jornades per a finalitzar i, la Federació, va indicar que el dia 30 de maig era la data límit per a finalitzar el campionat. De moment, no es coneix si el campionat es donarà per finalitzat o si s’acabarà reprenent.