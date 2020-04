La Jove de Tarragona ret un homenatge a Tino a través de les xarxes socials

Els membres de la colla van brindar amb la camisa lila i van compartir les fotos a Twitter

Tino, amb la teva immensa bondat em perdonaràs que t’acomiadi amb vermut de Reus

Pit i amunt company!#comTU pic.twitter.com/sNvVKGaK5m — Pau Ricomà (@pauricoma) April 26, 2020

Celestino Altés 'Tino', membre de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i de la Germandat Nostre Pare Jesús de la Passió, va morir la setmana passada. Per retre homenatge al tarragoní, els membres de la colla castellera van decidir, ahir, inundar Twitter de camises liles a l'hora de fer el vermut amb el hastag #ComTu per brindar per ell.Entre la gran quantitat de piulades que van realitzar els membres de la Jove, també hi havia la de l'alcalde tarragoní, Pau Ricomà.