La demanda d'aliments incrementa un 40% a Tarragona i l'Ebre durant la crisi de la covid-19

Per la feina diària, el Banc dels Aliments ha augmentat les mesures de protecció personals dels voluntaris que reparteixen els aliments cada dia. Des del magatzem central ubicat a Reus, s'abasteixen més de 150 entitats socials de tota la província mentre a l'oficina els telèfons que no paren de sonar. «Aquests dies escoltem molts problemes, que et colpeixen, situacions molt dures que ni ens podríem imaginar. Intentem ajudar en tot el que podem, els derivem a serveis socials, entitats de proximitat», ha explicat Glòria Alegre, voluntària del Banc des del 2010. «El telèfon també sona per rebre bones notícies: empreses, entitats, institucions que volen fer una donació», ha afegit.Ologaray ha advertit que «les xifres no són bones» i que es pot greujar la situació viscuda amb la crisi econòmica del 2008. A Tarragona i l'Ebre hi ha molts llocs de treball vinculats al turisme i la situació d'aquest estiu serà complexa, moltes famílies reduiran els seus ingressos i el Banc d'Aliments vol estar preparat. «Hem de ser capaços de minimitzar l'efecte sobre les famílies més vulnerables», ha dit.