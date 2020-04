La canalla surt de casa per primera vegada des de l'inici del confinament

Les autoritats locals de Tarragona i Reus van registrar una gran quantitat de sortides i van destacar la responsabilitat de la gent en línies generals

Actualitzada 26/04/2020 a les 21:24

La canalla va viure ahir el moment més feliç en el mes i mig que portem de confinament. Després de tants dies tancats a casa van poder sortir al carrer i van sentir-se lliures novament, tot i que amb certes restriccions, ja que el risc de contagi continua i cal mantenir la tensió per evitar rebrots. No obstant això, eren molts els pares que esperaven també amb ganes aquest moment i, molts d’ells, creuen que, essent responsables i tenint en compte les normes de seguretat, la de poder sortir amb els petits és una mesura que s’hagués pogut aplicar fa dies.Tot i que ja s’han vist moltes imatges de diverses ciutats on grans masses de pares, mares, nens, nenes i, fins i tot, avis i àvies, s’agrupaven a passejos marítims i rambles, a Tarragona i a Reus, on també es van registrar una gran quantitat de sortides, les famílies van ser més responsables.Segons la Guàrdia Urbana de Tarragona, en línies generals, la ciutadania va complir amb les normes establertes, tot i que van haver de presentar un parell de denúncies a persones que van aprofitar la situació per fer el que no es podia, com ara banyar-se a la platja. Fonts del cos van assegurar també que es va notar el nombre de sortides, tot i que era, més o menys, el que esperaven. Pel que fa a Reus, fonts de la Guàrdia Urbana van assegurar a Diari Més que, de la mateixa manera que a Tarragona, la gent es va comportar i sortien a passejar el gos, amb bici o amb patinet. Agents del cos municipal reusenc van haver d’advertir i cridar l’atenció davant algunes picaresques de ciutadans que tampoc complien amb l’establert, com ara els dos progenitors passejant amb els seus fills, però en cap cas van haver de recórrer a denúncies.No obstant això, la Rambla Nova de Tarragona, així com les platges de la ciutat, es van omplir de famílies que van aprofitar l’hora permesa perquè els seus fills poguessin anar amb patinet, amb bicicleta o, simplement córrer, activitats que no han pogut fer durant tant de temps. De la mateixa manera, a Reus, la canalla menor de 14 anys tampoc van deixar escapar l’oportunitat i van omplir la plaça Prim, el carrer Llovera i el carrer Monterols, al centre de la capital del Baix Camp, per jugar a l’aire lliure.Enric Casasayas i Laia Timoneda són els pares del Jan, de 8 anys, del Nil, de 6 i de l’Ona, de 3, els quals ahir van poder sortir per primera vegada d’ençà que es va decretar l’Estat d’Alarma, tot i que «separats», recordava Casasayas, que reconeixia que «no ho acabo d’entendre, ja que formem part tots del nucli familiar, i fa pena no poder viure un moment tan bonic com aquest tots junts».El pare de la família del barri de l’Arrabassada de Tarragona explicava que van aprofitar per baixar a la platja, a jugar amb la sorra i amb els crancs de les roques. «Al matí no els veia molt animats però un cop aquí a la platja s’ho han passat molt bé i quan ha estat l’hora de tornar hem tingut una crisi perquè no volien», relata Casasayas, que celebra que «era una mesura molt necessària i tant els pares com la canalla estem agraïts. Ara ja estem preparant la ruta per demà, que toca muntanya i haurem d’agafar patinets i bicis, segurament».Tot i això, Casasayas considera que, en certa manera, són uns afortunats, ja que viuen en una casa i tenen un jardí espaiós, i és conscient que moltes famílies viuen en pisos petits que fa més difícil el confinament.Federico Artés i Ane Pujol, que també viuen a la Vall de l’Arrabassada, també van sortir a passejar amb les seves filles. En el seu cas, tenen dues bessones de 7 mesos, l’Emma i la Maria, i la Nora, de 2 anys. «Els ha anat molt bé poder sortir de casa, se’ls veia la cara d’alegria, i poder contactar novament amb l’entorn ha estat un xut d’adrenalina, tant per elles com per nosaltres», explicava Artés. El pare defensava també que «haurien pogut aixecar aquesta norma abans, però suposo que des del govern tenien les seves raons per no fer-ho fins avui». La família va baixar fins a la platja de l’Arrabassada i, explicava el pare, les bessones, encara petites, van dormir tot el passeig, però la Nora va aprofitar per jugar amb la sorra i mullar-se els peus a l’aigua del mar.Artés va explicar que es van trobar amb un control de la Guàrdia Urbana que els va recomanar que no surti el nucli familiar sencer a passejar. «Està bé que els cossos de seguretat marquin una mica els passos a seguir, ja que, si tenim una mica més de llibertat, cal ser responsables i mantenir la tensió d’aquests dies», reconeixia.El pare de les petites explicava també que tenen la sort de tenir terrassa a casa i almenys els ha tocat el sol i l’aire. No obstant això, va remarcar la importància de què els infants puguin sortir al carrer. «De totes maneres em causava certa frustració que el discurs de què els nens han de sortir hagi arribat tant tard, tenint en compte l’esforç que estan fent», va assenyalar Artés, que afegia que «quan són més petits, juguen més a soles però els agrada tenir més nens al seu voltant igualment i estar a l’aire lliure».Finalment, el pare reconeix també que aquests dies està essent «complex» compaginar el teletreball amb cuidar les filles. No obstant això, l’enginyer d’operacions de Repsol celebra que des de la feina els han donat molta flexibilitat en els horaris, principalment.