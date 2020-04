L'Ajuntament de Tarragona investiga un abocament de productes químics en un descampat

El consistori i l'AVV de Bonavista criden als ciutadans a col·laborar per trobar els responsables

Actualitzada 27/04/2020 a les 11:11

L'Ajuntament de Tarragona investiga l'aparició de diversos bidons amb productes químics, alguns d'ells oberts i amb el contingut abocat a terra, en un descampat molt proper al polígon petroquímic Sud de la ciutat, segons informa el consistori.L'abocament de productes químics s'ha localitzat en l'accés al barri de Campclar des del mercat de Bonavista. L'ajuntament ha demanat la col·laboració ciutadana i ha difós un vídeo de l'abocament en el qual es veuen diversos bidons, alguns etiquetats com de la indústria gràfica.El contingut de diversos dels bidons, una substància semblant a la pintura, de colors blau i negre, està escampat per terra. El consistori demana que si algú ha vist o té indicis de l'autoria d'aquest delicte ambiental, ho comuniqui a la Guàrdia Urbana.Per la seva banda, l'Associació de Veïns de Bonavista també ha compartit el vídeo en el qual es veuen els residus abocats il·legalment i també crida a la ciutadana a col·laborar per trobar els responsables.