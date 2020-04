L'Ajuntament de Tarragona aposta per desestacionalitzar la temporada turística

Tambés vol flexibilitzar l’ocupació de terrasses durant els mesos de desconfinament

Potenciar la imatge de destí segur

L’Ajuntament de Tarragona acorda amb el sector turístic desestacionalitzar la temporada turística. «Amb la promoció de l’àmplia oferta d’activitats culturals, patrimonials, esportives, firals i comercials volem atreure visitants cada setmana. Per aquest motiu, farem una promoció conjunta de les àrees de turisme, patrimoni, cultura, comerç i esports», ha manifestat l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, en acabar la Taula Estratègica de Turisme.El Patronat Municipal de Turisme –amb la col·laboració de l’àrea d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Tarragona– va convocar aquesta reunió amb l’objectiu d’escoltar les demandes i preocupacions del sector turístic, així com poder fixar noves mesures de suport i de reactivació de l’activitat econòmica, adients al sector turístic. Per aquest motiu, s’ha decidit elaborar un Pla de Contingència Turística tenint en compte els recursos propis de la ciutat (clima, gastronomia, cultura...), definint mercats prioritaris i apostar per la promoció.Els altres acords presos durant la Taula Estratègica de Turisme és potenciar la imatge de destí segur amb protocols higiènics i sanitaris als establiments. «Volem que s’associï la imatge de la ciutat com una destinació neta. Per això, es crearia un segell per destacar els establiments que compleixen amb la normativa que s’estableixi sobre mesures d’higiene i desinfecció», apunta la presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Laura Castel.Les altres dues mesures acordades són flexibilitzar l’ocupació de terrasses durant els mesos de desconfinament i, finalment, aparcar la reclamació d’una nova taxa turística que s’estava elaborant.Les principals incerteses manifestades pel sector turístic són com i quan es produirà el desconfinament; en quines condicions podran obrir els establiments, així com la necessitat de flexibilitzar les condicions dels ERTO’s de manera que es pugui recuperar part de la plantilla necessària per poder obrir esgraonadament.«En definitiva, es tracta de treballar conjuntament Ajuntament i el sector turístic, creant sinèrgies per promocionar un turisme més sostenible, apostant per la qualitat i els valors de la sostenibilitat mediambiental. Volem atreure un turisme de proximitat», ha conclòs l’alcalde.