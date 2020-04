Els restaurants estudien ampliar l'hora de cuina per cobrir la baixa d'aforament

L’associació d’empresaris es reuneix aquest dilluns amb l’alcalde Pau Ricomà per valorar mesures que a aplicar a un sector en situació delicada

Actualitzada 26/04/2020 a les 19:57

Reserva de taula a les 16 hores

Propostes que planteja el PP

No posar tovallons a disposició dels clients, reduir dràsticament l’aforament de bars i restaurants, disposar els aliments en taulells lluny dels clients i acotar les terrasses són algunes de les mesures que s’albiren per quan els establiments del sector puguin recuperar l’activitat, ara parada a causa de l’estat d’alarma decretar per combatre la pandèmia per coronavirus. El sector té dubtes amb relació a les mesures que haurà d’aplicar i el que no vol és que el Govern de l’Estat no actuï com ho va fer amb la llei antitabac. En aquella ocasió, «els propietaris van haver de fer canvis als locals, fins i tot obres per separar espais, i poc després, amb la despesa ja feta, el Govern va dir que aquelles mesures no eren necessàries», va recordar Javier Escribano, president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat (AEHT), qui va dir que s’ha d’evitar tota mena d’improvisació. Avui dilluns, Escribano mantindrà una entrevista amb l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i la presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Laura Castel, per parlar de la sortida a la crisi.«És molt difícil fer una previsió de què passarà al nostre sector», va subratllar Escribano, «perquè encara no ens han dit quines mesures haurem d’aplicar ni quant duraran». «La principal por que tenim és causada per la limitació de l’aforament dels locals», va dir.El sector estudia alternatives per fer front a una situació que pinta de color negre, fins al punt que Escribano defensa que «alguns professionals hauran de tancar» per no poder remuntar l’actual crisi econòmica i social. Entre altres propostes que valoren, està modificar l’horari de cuina dels restaurants. «Normalment, la primera mesa s’omplia de clients cap a les 13.30 hores i l’última a les 15.30 hores», va dir Escribano, qui va apuntar que «això haurà de canviar». El motiu serà la reducció de l’aforament que patiran els establiments per tal que els clients puguin mantenir la distància de seguretat. «Aquesta limitació suposarà menys ingressos i, per compensar-ho, els horaris hauran de canviar». D’aquesta manera, «la gent haurà d’habituar-se a reservar mesa a les 12 del migdia i fins a les 17 hores», va indicar el president de l’AEHT. «Tothom s’haurà de mentalitzar que potser haurà de reservar taula per a les 4 de la tarda», va dir.Escribano va remarcar que «no és el mateix tenir un bar o restaurant amb terrassa que no disposar d’aquesta ampliació del local, ni és el mateix que el local estigui a la plaça de la Font o en un carrer secundari de la ciutat».L’AEHT també qüestiona la política dels ERTO. En aquest context, Escribano va indicar que «proposem que s’aixequi proporcionalment a l’aforament o, dit d’una altra manera, que si el nombre de clients que pot rebre un establiment es redueix una tercera part, que es faci el mateix amb els ERTO». En cas contrari, «a alguns no els sortirà a compte obrir». La reducció de possibles clients farà que «puguis perdre molts diners». Escribano també va referir-se a l’opció de fer un ERTO temporal, «que s’aixequi a l’estiu però torni al novembre i fins al març, ja que en els mesos d’hivern els ingressos que tenim serveixen per pagar les despeses i quan es fa el negoci és en els mesos de bon temps».El grup municipal del Partit Popular de Tarragona, mitjançant el seu portaveu, José Luis Martín, reclama a l’equip de govern que planifiqui accions que beneficien el sector de la restauració i l’hostaleria, «un dels més castigats i sotmesos a una major incertesa», davant l’inici de la desescalada. «Sabem que, quan arribi el moment de tornar a obrir bars i restaurants, aquests hauran d’aplicar mesures de seguretat i d’higiene extraordinàries, i també hauran de reduir dràsticament els aforaments per evitar possibles contagis», va dir Martín, qui va afegir que «aquestes restriccions provocaran que molts d’aquests negocis no puguin tornar a obrir perquè no els hi compensarà assumir la despesa de romandre oberts amb un aforament i uns ingressos reduïts a la meitat».Martín considera que «és fonamental anticipar-nos a un escenari d’enorme fragilitat i declivi, que pot suposar un deteriorament irreversible de la imatge de la nostra ciutat i, el que és més preocupant, la pobresa per a moltes famílies», per la qual cosa «necessitem que l’Ajuntament de Tarragona activi mesures excepcionals, acotades temporalment en funció de l’evolució de la pandèmia».Per a quan el sector de la restauració pugui tornar a obrir, el PP proposa, entre altres mesures, «l’ampliació de la superfície de les terrasses, per tal de fer compatible els aforaments amb els protocols de distància social que s’exigiran, flexibilització d’usos de l’espai públic per a prioritzar l’activitat del sector a l’aire lliure i estudiar l’ampliació d’horaris, tot respectant la convivència veïnal, per donar la possibilitat d’atendre en més torns diferents i d’acollir, d’aquesta manera, a un nombre major de clients sense deixar de complir amb les restriccions i exigències pròpies del nou escenari».