A Tarragona «va prevaldre la responsabilitat» en el primer dia de sortida

Els agents de la Guàrdia Urbana van fer tasques de difusió dels criteris sota els quals els infants poden sortir a passejar

Actualitzada 27/04/2020 a les 13:52

Protecció Civil reparteix més de 4.000 mascaretes

A Tarragona, en la primera sortida controlada dels infants menors de 14 anys «va prevaldre la responsabilitat», segons ha celebrat el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament, Manel Castaño, qui ha argumentat que «després de tants dies a casa els nens i nenes havien de poder sortir acompanyats d’un adult que visqui amb ells, per poder passejar, fer exercici o saltar», ha explicat.Malgrat això, el regidor ha recordat que «caldrà estar atents per tal que es respectin sempre les normes i precaucions», per això, recorda que està prohibit banyar-se a la platja, que sempre s’han de respectar les distàncies de seguretat durant les sortides, evitant qualsevol tipus d’aglomeració i que la sortida amb nens ha de ser amb un adult i no amb més d’un.La Guàrdia Urbana va fer ahir una tasca de difusió dels criteris sota els quals es poden fer les sortides a la via pública amb nens, recordant que només pot sortir un adult acompanyant un màxim de tres nens en un passeig diari, d’un màxim d’una hora i a una distància no superior a un quilòmetre del domicili del menor, entre les 9 i les 21 hores. Els agents també van vigilar les platges, on es va donar el cas d'una família amb nens que s'estaven banyant, una activitat que ara està prohibida.La conselleria de Protecció Civil amb la col·laboració del personal voluntari ha repartit aquest cap de setmana més de 4.000 mascaretes: dissabte, 2.000 als compradors de mercat central de Tarragona i rodalies i 1.400 mascaretes a compradors i veïns del mercat de Torreforta. Així mateix, diumenge va repartir 500 mascaretes als compradors de mercat de Bonavista i rodalies, així com 150 a través dels vehicles que feien megafonia.Diumenge també es va emetre, per megafonia dels vehicles, que van recórrer diferents barris i platges de la ciutat, un missatge amb les pautes de la sortida al carrer dels infants.