Nens i nenes omplen els carrers de Tarragona en el primer dia de desconfinament de menors de 14 anys

Després de sis setmanes de confinament, els infants tornen a gaudir dels carrers d'arreu de l'Estat

Actualitzada 26/04/2020 a les 11:56

Cotxets, bicicletes i patinets han aparegut aquest diumenge als carrers de Tarragona i arreu de l'Estat per canviar el paisatge de les ciutats que no veien nens i nenes passejar des que el 12 de març van tancar les escoles. Els infants menors de 14 anys han pogut canviar els balcons, patis i terrats de la ciutat per gaudir de sortides encara ara restringides de no més d'una hora i a màxim un quilòmetre de casa seva.Malgrat les indicacions arribades des de l'executiu de Pedro Sánchez que advertia que només un dels pares podia sortir amb els fills, hi ha qui no està respectant aquestes mesures. En diferents localitats, com por exemple Salou, els cossos de seguretat s'han vist obligats a cridar l'atenció als progenitors que anaven en parella passejant amb els fills, incomplint les mesures prèviament establertes pel Govern.Altres ciutats i municipis de la província també s'han omplert d'infants des de primera hora d'aquest matí com ara la ciutat de Tarragona on nombroses famílies aprofiten el primer dia de permís de desconfinament per passejar amb els fills. Un exemple clar d'aquesta sortida massiva és el cas del barri del Serrallo i els molls de costa on, des d'avui, tornen a córrer els infants vora el Mediterrani. Paral·lelament, diversos carrers de Reus com ara el passeig de Misericòrdia també està concorregut a hores d'ara.