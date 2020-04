El mercadet de Bonavista reobre amb 13 parades i baixa afluència de clients

Els venedors es mostren satisfets pel fet de poder tornar a obrir i alguns diuen que han estat discriminats amb relació a altres establiments del seu ram

Actualitzada 26/04/2020 a les 21:20

Certa normalitat va tornar ahir al barri de Bonavista, amb motiu de la reobertura del tradicional mercat del diumenge amb només, això sí, parades amb venda de productes destinats a l’alimentació. La d’ahir diumenge va ser una versió molt reduïda de l’àmbit alimentari del mercadet, ja que només es van instal·lar tretze punts de venda. També va ser molt menor l’afluència de clients, però la seva presència va servir per, almenys, donar una mica d’alegria als calaixos dels botiguers. En tot moment, venedors i compradors van mantenir les mesures de protecció per prevenir contagis per coronavirus.Les persones consultades per aquesta redacció van coincidir a dir que la reobertura del mercadet de Bonavista, tot i que de manera molt reduïda, simbolitza que es comença a remuntar la situació crítica, econòmica i social, que ha provocat la pandèmia de la COVID-19. L’obertura parcial del mercadet, decidida per l’empresa municipal Espimsa, va coincidir, a més, amb el primer dia en què els nens podien sortir al carrer.Des del seu punt de venda de productes com olives, Abel Hernández, de la Canonja, va comentar que «ja teníem ganes de tornar al mercadet». «La gent es comporta amb precaució, mantenint les distàncies», va dir, per afegir que «molta ens comenta que no entenen que nosaltres hem hagut d’estar parats, sense vendre, i han estat oberts els supermercats i el Mercat Central, quan aquí, a Bonavista, és un espai obert i estem a l’aire lliure».Amb relació al nombre de clients d’un diumenge d’abans de la pandèmia, Hernández va apuntar que «avui ha vingut un 10 per cent dels nostres clients habituals». Un motiu apuntat va ser que «s’ha anunciat poc aquesta reobertura i moltes persones ens han dit que no ho sabien i que s’han assabentat pels veïns». Hernández va afegir que «hi ha hagut gent que ens han dit que pensàvem que era una broma que el mercadet de Bonavista tornava a l’activitat, almenys pel que fa a les parades que venem productes necessaris com els aliments». «Espero que la situació es normalitzi aviat», va remarcar el paradista canongí.Per la seva banda, Pilar Ortíz, coneguda com la Tandi i especialitzada «en productes artesanals i de proximitat, que porto de llocs com Cambrils i Ferran, però també de Conca, Valladolid o Lleó», va dir «estem contents, el dia està tranquil però tornarem». Pilar, tarragonina resident a Bonavista, va apuntar que «a més de vendre, també estem contents de poder sortir per muntar el mercadet».Andreu Tomàs, de Camarles, fa 32 anys que ven productes locals a la seva parada, «a la que ja venia amb els meus pares«. Tomàs va ser uns dels venedors que es consideren «discriminats» en vers els supermercats o el Mercat Central, i va dir que «si l’autònom no treballa, no guanya». A més, va remarcar que «el producte que venem nosaltres el cultivem a casa i hem hagut d’arrancar molt per no poder vendre’l».Tomàs va mostrar la seva satisfacció pel fer de poder tornar al mercadet de Bonavista i va dir que, tot i baix nombre de parades i compradors, «això és millor que estar-se a casa i ens agrada veure que hem pogut tornar a obrir aquí la nostra parada després d’unes setmanes de no poder fer-ho».