Els excrements dels animals embruten els porxos del Carrer Merceria

Els veïns n'han fet difusió a través de les xarxes socials per denunciar el mal estat del carrer

Actualitzada 26/04/2020 a les 11:23

La brutícia dels carrers de la Part Alta torna a estar al punt de mira dels tarragonins. En aquesta ocasió, l'usuari de Twitter 'Farts de Soroll' (@farts_de_soroll) ha estat l'encarregat de donar a conèixer el lamentable estat en el qual es troba el terra dels porxos del carrer Merceria, a tocar de les escales de la Catedral de Tarragona.L'usuari ha pujat un vídeo a la xarxa social en la qual es mostra la gran quantitat d'excrements -pressumiblement d'aus com ara coloms- que es troben pel terra d'aquest carrer de la Part Alta. Al tweet, 'Farts de Soroll' ironitza dient que les imatges «es podrien enviar al PM de Turisme per si les volen aprofitar per a alguna promoció o algun tríptic».L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha sortit en defensa dels treballadors de neteja replicant el tweet de 'Farts de Soroll' tot piulant: «És lamentable, però aquest matí hi he passat i estava net. Els treballadors de neteja està fent una feina ingent. No són els nostres criats. Només amb corresponsabilitat ens en sortirem», ha escrit l'alcalde.Malgrat la intervenció de Ricomà, 'Farts de Soroll' ha respost denunciant que altres veïns de la zona han vist encara més brutícia «als carrers de la Portella, Santa Anna i plaça dels Àngels».