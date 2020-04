Bonavista renuncia a no celebrar la Feria de Abril i ho fa des dels balcons

Els veïns han guarnit els carrers del barri i han ballat sevillanes durant tot el cap de setmana

Ara fa un any, Bonavista celebrava la Feria d’Abril del 2019 amb prop de 40.000 visitants a les casetes muntades per diferents entitats del barri a l’esplanada on es fa el mercadet. Enguany però, a causa de la crisi del coronavirus i el confinament, la festivitat andalusa no s’ha pogut dur a terme com es mereix. No obstant això, els veïns del barri de Ponent no s’han quedat de braços plegats i han decidit celebrar la Feria a casa, des dels balcons.Marta Martín, que viu al carrer 5, és una de les impulsores de la iniciativa. «Estava aquí al balcó asseguda parlant amb la veïna del costat i vam decidir que havíem de muntar alguna cosa amb motiu de la Feria», explica Martín, que culpa a l’avorriment i a la nostàlgia de la festa andalusa. «Amb diferents elements reciclats hem decorat tot el carrer, amb banderetes, flors, etc.», explica la veïna, que assegura la seva filla Xènia, de 6 anys, «tenia moltes ganes de què arribés la Feria d’Abril i avui la hem vestit de sevillana i per ballar al balcó». «Les nenes d’altres cases també ho han fet i això t’alegra el dia», apunta Martín.Al carrer 10 més del mateix. Cristina Ramos explica que «són dies molt importants i hem decorat els balcons i carrers, hem posat música i els nens i la gent gran estan molt contents i més animats», i afegeix que «ara tot s’ha de fer des dels balcons i compartir-ho amb els veïns».Gonzalo Quirós, membre de la Casa de Andalucia, va ser un dels impulsors, ja fa uns dies, d’aquesta iniciativa al barri de Buenos Aires, al nord de Bonavista. Quirós remarca que es tracta d’una festivitat molt important «per la quantitat d’andalusos i de gent que ha nascut aquí però amb orígens del sud que viu a Bonavista i a la comarca en general». El veí, tot recordant l’edició de l’any anterior de la fira, assegura que «els veïns de Bonavista porten la Feria a dins i aquests dies es notava que faltava alguna cosa».