Sis sensesostres acollits al Pavelló de Serrallo comencen a treballar per Creu Roja

Creu Roja els hi facilitarà roba i calçat adequat per poder treballar

Actualitzada 24/04/2020 a les 09:30

Quina gran notícia ❤ l'enhorabona a totxs 6 per la oportunitat i moltissimes gràcies a @CreuRojaTGN per fer 1 feina que canvia vides. Sou molt grans! https://t.co/8ohhIehQs6 — Carla Aguilar-Cunill (@CarlaAguilarC) April 23, 2020

Sis persones acollides al Pavelló Municipal d'Esports del Serrallo començaran a treballar com a mediadors per a la Creu Roja, entitat actualment gestiona el servei. El pavelló municipal del Serrallo, està acollint actualment 50 persones sense sostre, oferint així un allotjament i atenció en el context de la fase d’Alarma per la covid-19. En aquest servei es poden atendre a persones sense una llar i es va posar en marxa de manera coordinada per l’Ajuntament i la Creu Roja.A través de les xarxes socials, la regidora i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Carla Aguilar-Cunill ha donat l'enhorabona a aquestes persones i a l'entitat per la gestió realitzada.D'altra banda, des de Creu Roja se'ls facilitarà roba i calçat adequat per poder treballar.