Sensesostre de Tarragona obtenen feina en plena crisi del coronavirus

«Estava en fase de separació i tot i que tenia diners no podia anar a cap hotel perquè estan tancats. Vaig venir aquí i em van donar lloc per dormir, però la meva situació no era molt extrema», apunta una de les persones que podrà començar a treballar a partir de la setmana vinent. «Fa cinc setmanes estava bé, però va tancar el restaurant on treballava», explica. De fet ha estat ell qui ha obert les portes d'una feina als altre quatre companys d'alberg.



Un d'ells és en René, que els darrers anys ja ha treballat de temporer a Lleida i l'Aragó, d'abril a setembre. La resta de mesos vivia a Barcelona, on feia de pintor d'oficines i de transportista de mobles. La crisi del coronavirus el va agafar vivint en una pensió a Vilafranca del Penedès, que va haver de tancar, amb la qual cosa es va quedar al carrer. «Vaig decidir venir a Tarragona i em van dir que hi havia lloc per dormir al pavelló. Ens dutxem amb aigua calenta, mengem decentment i la gent ens tracta molt bé. I ara, a més, tinc feina», comenta amb alegria i esperança. Tot i que treballaran a Fraga (Baix Cinca) marxen primer a Lleida. El transport fins allà l'assumiran els serveis socials municipals, i l'organització humanitària els facilita menjar per quinze dies -quan cobraran el primer sou- i roba per treballar al camp.



Són dos dels primers cinc sensesostre que han trobat feina en ple confinament. Des de Creu Roja Tarragona, que gestiona l'alberg del pavelló, esperen que la setmana que ve en puguin ser més. «Vam detectar que hi havia perfils que podien estar treballant i vam decidir que vindria un cop per setmana per orientar-los», indica Marta Flores, tècnica del departament d'ocupació de l'entitat.



Flores assenyala que alguns dels allotjats treballaven en el sector de l'hostaleria i que, en previsió que els establiments no puguin obrir fins d'aquí unes setmanes, estan buscant alternatives. «Ara tenen la seguretat d'on dormiran i menjaran. Crec que és una bona oportunitat per a ells perquè poden dedicar-se a buscar feina. Si en troben aprofitant aquest desastre que hi ha ara, a partir del mes següent es podran pagar un lloguer», raona la tècnica.



Des de l'organització afirmen que únicament un 20% de les persones que dormen al pavelló viuen habitualment -en algun cas fins i tot per decisió pròpia- al carrer. La resta estan en una situació de precarietat transitòria, ja sigui per diferents qüestions o perquè han patit de primera mà la crisi de la covid-19.