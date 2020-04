S'ensorra un edifici a la Part Alta de Tarragona

Un edifici s'ha ensorrat aquest dissabte al matí a la Part Alta de Tarragona. Concretament, es tracta de l'edifici del carrer Civaderies, que també va protagonitzar despreniments fa uns dies.



Ho ha confirmat a Facebook el regidor d'Espais Públics, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, qui recorda que «és una paret que separa un edifici privat buit d'un solar municipal». El carrer estava tancat i, segons el regidor, «des del primer despreniment els nostres arquitectes i els de la propietat han avaluat la situació i estan treballant per assignar els treballs de protecció via emergència. El fet que hagi caigut la paret resta perill a la situació, segons el criteri dels tècnics».Les solucions passen, en primer terme, per « modificació del POUM a la Part Alta, que facilita molt la rehabilitació dels edificis en mal estat al casc històric, camí que abans era ple de rigideses i incerteses», segons Puig. La segona mesura és que «incorporarem dues persones fent tasques d'inspecció, a les quals estem estudiant que se'ls assigni també la funció de controlar les ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis) en els casos més més envellits. Sens dubte, era una assignatura pendent en aquest ajuntament».

«Heredem una situació de deixadesa en aquest àmbit, en part perquè, no ens enganyem, no és senzill i implica un esforç municipal important, esforç que cal avaluar en un context de crisi, fet que encara dificulta més les coses», lamenta el regidor.