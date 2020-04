L'Ajuntament de Tarragona demana no «abaixar la guàrdia» amb la sortida controlada dels infants

Actualitzada 25/04/2020 a les 18:28

L'Ajuntament de Tarragona fa una crida a no «abaixar la guàrdia» a partir d'aquest diumenge quan es permetrà sortir, de forma controlada, els infants menors de catorze anys. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha demanat complir amb les condicions establertes en el pla de desconfinament i «no fer passes enrere». La Guàrdia Urbana i Protecció Civil de la ciutat establiran diversos controls en diferents punts del municipi per garantir el compliment de la nova normativa i la seguretat de la ciutadania. També s'intensificaran els dispositius policials als accessos de les platges per evitar desplaçaments de vehicles amb menors.