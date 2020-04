El mercat de Bonavista torna a mig gas

Demà es muntaran un nombre limitat de parades que oferiran productes de primera necessitat

Actualitzada 25/04/2020 a les 20:12

Aquest diumenge el mercat de Bonavista es tornarà a muntar –parcialment- per primer cop des del 8 de març, just abans que es decretés l'estat d'alarma i el posterior confinament de la població.Aquesta reobertura parcial tindrà lloc, en principi, al seu punt habitual, al parc dominical i passarà de tenir unes 800 parades a un total aproximat de 20, segons la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez qui, a més, avença que la setmana vinent s'incrementarà el nombre de parades fins a arribar «al voltant de les 50» tot i que encara hauran d'acabar de pulir detalls en una reunió que se celebrarà pròximament. Malgrat tot, la presidenta diu que «seran els tècnics qui decideixin on, per què i com s'instal·larà el mercat del proper diumenge 3 de març».Fins a última hora, s'estan plantejant altres localitzacions per acollir el típic mercat dels diumenges com ara el Parc de la Coma o el camp de futbol però Gutiérrez defensa l'emplaçament habitual, entre altres factors, «per tradició i per la seva amplitud i neteja».Les parades que estaran presents demà seran únicament aquelles que ofereixen productes de primera necessitat com ara fruita i verdura i Gutiérrez exposa que es prendran «totes les mesures de seguretat possibles per evitar una possible propagació del virus» i confessa «tenir por» al fet que la gent no respecti les distàncies com va passar divendres al mercat de Sant Pere i Sant Pau on les parades va espaiar-se però la gent no va mantenir les distàncies de seguretat i demana als veïns que «no s'aglomerin» a l'hora d'anar a comprar.El mercat de demà coincidirà amb el desconfinament parcial dels nens i nenes menors de 14 anys que, després de sis setmanes a casa, podran sortir al carrer per franges horàries. En aquest sentit, Gutiérrez explica que no creu que això afecti gaire a l'activitat del mercat perquè «no és lògic portar els nens on hi ha més gent».Un cop s'ha conegut la notícia, diversos usuaris han fet servir les xarxes socials per mostrar el seu descontentament amb la tornada del mercat de Bonavista donada la situació la pandèmia de la COVID-19. Malgrat això, Gutiérrez explica que l'Ajuntament ha estat treballant «molts dies per ajudar a muntar el mercat amb les pertinents mesures de seguretat».