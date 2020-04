Una Diada de Sant Jordi històrica i reinventada a causa del confinament

Alguns municipis van apostar per repartir roses i llibres entre els seus veïns i d’altres van llençar iniciatives culturals a través de les xarxes socials

Actualitzada 23/04/2020 a les 20:26

La d’enguany va ser una Diada de Sant Jordi històrica. La crisi sanitària del coronavirus i el conseqüent confinament ha deixat una imatge de les rambles i carrers de pobles i ciutats mai vista un 23 d’abril. Sant Jordi havia estat, fins ara, un dels dies assenyalats de la cultura catalana que s’esperava amb més impaciència. Primavera, bon temps (sovint), llibres, roses, petons, amor i amistat. Però tot i que l’enemic invisible no permetés als catalans i catalanes celebrar la diada com es mereix, aquests no es van quedar de braços plegats i, tot i les dificultats, van gaudir d’un Sant Jordi reinventat, on la comunicació virtual va ser l’eina per escurçar les distàncies que separen familiars i amics aquests dies tan complicats.

A Tarragona, l’estampa d’aquesta crua realitat va ser la Rambla Nova completament buida. La principal artèria de la ciutat, que cada any es converteix en l’epicentre de la festa del llibre i la rosa, presentava ahir un aspecte atípic sense riuades de gent ni les característiques parades.

No obstant això, molts veïns de la ciutat van vestir els balcons de casa seva amb la senyera, la bandera de Tarragona i dibuixos de Roses i dracs, iniciativa que, almenys, donava vida als carrers tot i l’absència de gent i deixaven clar que ni una pandèmia mundial privaria a la gent de celebrar el seu estimat Sant Jordi.

A Reus, la iniciativa Sant Jordi a casa, va fer bullir les xarxes socials de participació. En el marc del programa Reus@Casa, des de l’ajuntament i a través de les diferents regidories es va preparar una extensa proposta marcada per xerrades, conferències, tallers, treballs manuals i activitats relacionades amb la cultura popular que enguany va haver de ser en format en línia.

Detalls que alegren el dia

A la Riera de Gaià, l’ajuntament va repartir un total de 900 roses als seus veïns amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Un regal, casa per casa, que va alegrar el dia a molts rierencs i rierenques. «La veritat és que no m’ho esperava i quan he obert la porta i he vist que era la brigada que em portava una rosa m’he quedat de pedra, em sembla un detall fantàstic i m’ha fet molta il·lusió», explicava Montse Mateo, veïna de la Riera, que afegia que «a més, m’acabava de trucar el meu home dient-me que no n’havia trobat cap i ja ho donava per perdut». Una altra rierenca a qui el regal de la rosa per part del consistori li va semblar un «detall bonic» va ser Maria Pilar Solé, que va reconèixer que «ha estat una alegria tenint en compte que aquests dies són molt tristos. De la mateixa manera, a Joan Cañellas li va semblar un bon detall, «ja que en estar tancats els homes no podem anar a comprar la rosa per les nostres estimades».

Per la seva banda, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Riera, Joan Casas, explicava a Diari Més el motiu de la iniciativa. «En aquests moments de confinament i en una data tan assenyalada com és Sant Jordi vam creure que era una bona idea regalar una rosa a cada casa». Casas afegia que «creiem que podia animar una mica a la gent i, després de comportar-se amb tanta responsabilitat durant el confinament, és el mínim que es mereixen» i reconeixia que «molts veïns ens han dit que els hem alegrat el dia, que era la intenció».

A Vimbodí, el Museu del Vidre i l’ajuntament van dur a terme una iniciativa similar, però amb roses de vidre, realitzada a mà pel mestre vidrier Paco Ramos. En van regalar una a cada llar del poble amb l’objectiu principal donar una bonica sorpresa als ciutadans. En total, es van elaborar 290 roses de vidre, una per casa, que durant la tarda d’ahir es van repartir perquè tots els domicilis en tinguessin una, seguint en tot moment les mesures de seguretat que determina la situació actual de perill de contagi.

La iniciativa volia ser un gest d’agraïment a totes les persones que estan lluitant contra la malaltia des de les seves llars. «Des de fa setmanes, la ciutadania està protagonitzant un exercici important de contenció i és important poder agrair el seu esforç, encara que sigui amb petits detalls», van manifestar tant des del Museu del Vidre com des del consistori municipal.

En la mateixa línia, l’Ajuntament de Prades va repartir entre els seus veïns fins a 350 roses, en motiu de Sant Jordi, amb els voluntaris de l’Associació de Joves de la Vila Vermella. A més, els nens van rebre dibuixos per retallar i pintar de part de l’Escola Serra de Prades.

A la Pobla, un llibre i una rosa

A la Pobla de Mafumet, a més de regalar una rosa a cada casa, també van entregar un llibre. Així doncs, un a un els pobletans van rebre la flor i un paquet format per un punt de llibre i els dos darrers llibres d’interès local que ha editat l’ajuntament: «De La Pobla bon recer! Decennals 2010-2020», un volum que repassa les dues darreres festes Decennals viscudes pel municipi, a partir d’un ampli reportatge gràfic; i la reedició de l’obra «Breu història. Mare de Déu del Lledó», originalment editat el 2002 i que ara, amb motiu de les Decennals que el municipi celebra enguany, torna a ser editat per oferir als pobletans dos volums de col·leccionista i per al record.

La iniciativa va ser molt ben rebuda pels veïns i veïnes, que van agrair l’esforç de tot el personal que va fer possible que, un Sant Jordi més, tothom tingui la rosa i el llibre per, encara que sigui de manera alterada a causa del confinament, poder gaudir de la Diada.

A més, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet va obsequiar també amb la rosa de Sant Jordi els professionals de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Ahir al migdia l’alcalde Joan Maria Sardà va portar 400 roses als sanitaris que, dia a dia, treballen per fomentar la bona salut de la població, i encara més durant la crisi causada pel coronavirus. Sardà, qui va acudir al centre hospitalari acompanyat dels voluntaris de Protecció Civil de la Pobla i també dels Vigilants municipals, va lliurar aquest obsequi simbòlic en nom del municipi.

L’objectiu d’aquesta iniciativa era oferir un senzill reconeixement a la lloable i impagable tasca que estan realitzant els professionals sanitaris i serveis auxiliars del centre hospitalari, així com apropar-los una petita mostra de l’afecte que la societat sent per ells.

«Un gran drac a Botarell»

Botarell també es va negar a renunciar a la Diada de Sant Jordi a causa del coronavirus i va apostar per una iniciativa ben particular. A quarts d’una del migdia ses va publicar a través de les xarxes socials una versió en clau local de la llegenda de Sant Jordi. Sota el títol «Un gran drac a Botarell», es tractava d’una iniciativa de la regidoria de Cultura del municipi desenvolupada per la contacontes Rat Cebrián i el compositor Domi Garcia. En el vídeo s’explica l’adaptació de la història i al final, una cançó composta per a l’ocasió acompanya amb els dibuixos de roses que han fet els alumnes de sisè primària de l’escola del poble.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Riudecols també va organitzar una iniciativa força original. Segons explica l’alcaldessa Beatriz Mayordomo a aquesta redacció, la intenció del consistori era regalar una rosa i, per això, vam decidir que en portaríem una a aquelles famílies que guarnissin el seu balcó amb motiu de la Diada de Sant Jordi. També, explica Mayordomo, perquè els infants cada any feien moltes activitats pel poble i volíem que, d’una manera o altra, ho poguessin celebrar. La batlle celebra, finalment, que han participat una seixantena de famílies i que hi ha balcons molt originals i espectaculars.

Roses a l’Hotel Núria

Els professionals sanitaris traslladats de la Residència Santa Tecla Llevant a l’Hotel Núria de Tarragona van rebre ahir, amb motiu de la Diada, un obsequi per part dels familiars dels residents que atenen: roses de Sant Jordi. Aquests familiars les van comprar i els hi van fer arribar a l’hotel per tal d’agrair-los la seva tasca en aquestes setmanes d’emergència sanitària. De la mateixa manera, els residents també van rebre roses com a obsequi.

Llibres als infants vulnerables

Per la seva banda, la Creu Roja Tarragona també va haver d’adaptar la diada de Sant Jordi al context actual de l’Estat d’Alarma. A través de la seva secció Creu Roja Joventut, l’entitat va aprofitar les entregues d’aliments a les famílies per repartir llibres entre els infants. També alguns adults en van rebre. «Habitualment els llibres els repartíem de manera presencial», aprofitant el projecte de reforç escolar per a menors en situació de vulnerabilitat, va explicar Yasmina El Allali, una de les tècniques. L’organització humanitària tampoc va poder instal·lar la parada a la Rambla Nova juntament amb la resta d’entitats de la ciutat.