La Sala Trono ajorna el FITT Noves Dramatúrgies

El festival, que s'havia de celebrar del 24 al 27 de juny, es realitzarà del 2 al 5 de setembre

Actualitzada 24/04/2020 a les 09:22

L'equip del FITT Noves Dramatúrgies ha anunciat un canvi de dates del Festival Internacional de Teatre de Tarragona a la primera setmana de setembre a causa de la covid-19. «Atès que les mesures de prevenció de les autoritats sanitàries indicades pel govern no permeten poder celebrar el FITT amb garanties per les companyies, el públic, els professionals i els proveïdors en les dates previstes, els organitzadors han decidit ajornar-lo del 2 al 5 de setembre de 2020», comuniquen des de la Sala Trono.Les circumstàncies actuals marcades per la pandèmia de la covid-19 han obligat a redefinir la setena edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que s'havia de celebrar del 24 al 27 de juny. L'equip del FITT aposta per «fer el possible» per mantenir la cita i no haver de suspendre un altre esdeveniment cultural a la ciutat, tot i que «en el cas de les companyies internacionals, la situació actual els fa plantejar-se posposar-les a l'edició del 2021».Tot i això, l'organització assegura que «seguirem gaudint del teatre més contemporani, els ​workshops,​ els sopars del Pitu, les jornades per professionals, els vermuts teatrals i totes les activitats ja tancades per aquesta edició en el que serà una experiència d'un FITT ben singular».