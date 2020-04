L'equip de pediatria de l'Hospital Joan XXIII s'adapta front el COVID-19

Els menors amb símptomes de COVID-19 es traslladen a la quarta planta per evitar la convivència amb altres casos atesos per l’equip d’urgències

Actualitzada 23/04/2020 a les 20:32

El Coronavirus té, afortunadament, una afectació mínima entre els menors de catorze anys. Els casos confirmats com a positius per COVID-19 no superen els vint, a la demarcació de Tarragona segons el Departament de Salut. Comptabilitzats, hi ha 4 casos de menors de 9 anys que han donat un resultat positiu.

Tanmateix, aquests són únicament els casos confirmats però es desconeixen les dades reals d’infants afectats. També hi ha nens asimptomàtics, que, com han detallat els experts, poden tenir un paper important en la transmissió de la malaltia.

Aquesta pandèmia ha obligat els sanitaris a adaptar-se ràpidament a la situació. I en el cas del Servei de Pediatria de l’Hospital Joan XXIII van haver de traslladar el seu servei a l’espai de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)per tal d’ampliar l’espai dedicat a les urgències dels adults i permetre així, atendre més pacients.

Esther Castellarnau, Cap del Servei de Pediatria de l’Hospital Joan XXIII assegura que «per facilitar les urgències dels adults, ens vam haver de moure ràpidament, traslladant llits i equips, va suposar un gran esforç però entre tots ho vam poder fer», detalla.

Tot i això, els menors que arriben a l’hospital amb possibles símptomes de COVID-19 es traslladen a la quarta planta de l’Hospital, per tal de poder aïllar-los i evitar així qualsevol contacte amb altres casos d’urgència en els menors. Castellarnau assegura que l’adaptació ha estat ràpida i malgrat hagin de portar mascareta i prendre les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut als centres, això no els limita la feina ni tampoc la comunicació amb els menors i les seves famílies. «Tot l’equip som molt expressius i sí, portem mascareta, però això no interfereix en la nostra manera de fer», explica.

Totes les mesures de seguretat es prenen de manera rigorosa i les famílies que visiten el servei «entenen perfectament la situació a la que ens hagut d’adaptar», afegeix. L’equip d’urgències de Pediatria sap actuar ràpidament, segons explica Castellarnau. De fet, la capacitat de reacció ja la van posar a prova fa tres anys quan es va patir el brot d’enterovirus que va afectar menors de sis anys i on es van donar casos greus. La UCI Pediàtrica de l’Hospital va atendre 287 casos en 2019 i 165 en 2018.

Castellarnau destaca la capacitat dels professionals de fer front a la situació i apunta que «tenim sempre present el treball en equip, en general són professionals joves que tenen molt d’entusiasme i motivació pels infants i per la pediatria, i destacaria que tenen una alta capacitat d’adaptació al canvi», descriu, orgullosa de l’equip.

Les famílies que visiten aquest servei durant aquests dies ho fan amb un plus d’incertesa davant la situació que estem vivint però dintre de la situació, a l’hospital trobaran normalitat. «Les famílies en general marxen molt agraïdes, però en realitat no ara sinó sempre» i creu que el reconeixement més important que tenen és «quan ens donen les gràcies abans de marxar per la porta».

L’equip va compartir un vídeo ahir a través de les xarxes socials amb dibuixos de Sant Jordi i de l’equip del servei per tal de motivar i mostrar la seva feina.