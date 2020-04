L'Ajuntament de Tarragona contractarà 16 persones per reforçar els serveis socials

En el ple s'ha donat compte de la liquidació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) del 2019, amb un romanent de tresoreria d'1,7 milions d'euros. Una xifra que diferents grups de l'oposició han criticat per massa elevada en considerar que aquests diners s'haurien d'haver utilitzat per a desenvolupar projectes. Des de l'equip de govern, Aguilar ha afirmat que treballaran per reduir-lo.També sobre el romanent, però en aquest cas el del consistori, tractava la declaració institucional secundada per totes les formacions, en la qual l'Ajuntament demana al govern estatal que es puguin utilitzar els diners -6,6 milions d'euros- per lluitar contra les conseqüències econòmiques i socials de la crisi de la covid-19. Ricomà també ha indicat al final del ple que «toca reconstruir la ciutat» però sense oblidar que encara s'està en la fase inicial de «lluitar contra els contagis i les morts».Part d'aquesta reconstrucció es farà amb un modificatius de crèdit que s'ha aprovat en la sessió, de 558.000 euros. En concret, 300.000 euros seran d'ajudes per al comerç de proximitat, 100.000 per al sector cultural, 108.000 en material sanitari, de neteja o comunicació, i 50.000 euros per a fumigar espais municipals, especialment escoles i llars d'infants. El punt ha comptat amb el suport de tots els grups a excepció del PP, que s'ha abstingut, especialment per considerar que la dotació de suport al comerç és insuficient.