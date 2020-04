Les seqüències del videoclip mostren la Part Alta i la Catedral de nit

Actualitzada 24/04/2020 a les 16:57

L'actor irlandès JD Kelleher ha publicat aquest divendres un nou videoclip amb una versió del tema de Santana 'Put Your Lights On', rodat íntegrament a la ciutat de Tarragona. Les seqüències del videoclip mostren la Part Alta i la Catedral de nit, sense dubte els llocs més emblemàtics de la ciutat.JD Kelleher és un actor i músic irlandès que ha treballat en films com 'Misión Londres', 'City of Vice', 'Mohammed' i 'Inseparable'.