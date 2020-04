Emoció a l'Hospital Joan XXIII en rebre l'alta Mossen Fort

La meitat de les cinc dècades d’història del Joan XXIII han passat per davant dels seus ulls i ha fet costat a milers de pacients

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha viscut moments d'emoció avui divendres quan Mossen Fort, tota una institució al centre sanitari, ha rebut l'alta hospitalària després de superar el coronavirus.La meitat de les cinc dècades d’història del Joan XXIII –i de forma inherent, la de Tarragona– han passat per davant dels seus ulls i ha fet costat a milers de pacients. Va ordenar-se mossèn el 1963, va treballar de professor en diverses localitats tarragonines, temps després viatjaria pel món duent els valors de l’Evangeli i de la fe cristiana, primer als Estats Units, després a Brasil i finalment a les mines de carbó de Bèlgica. Val a dir però, que mossèn Fort no basa la seva tasca a Joan XXIII en catequitzar. «Seran catòlics, no ho seran? És igual això, l’important és que són persones i al damunt malaltes. Has d’oferir molt d’afecte i amor», resumia en una entrevista publicada en aquest mitjà l'any 2017.