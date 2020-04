Els tarragonins que fan la volta al món en veler finalitzen a Tahití la quarta etapa

El retorn després de desembarcar a la Polinèsia Francesa va ser una aventura per la COVID-19

El capità del veler Miuroc-Tu Urbano Rifaterra, l’exalcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal i els empresaris Javier Rigau i Raimon Domènech han retornat a Tarragona després de finalitzar la quarta etapa de la volta al món a Tahití, l’illa més gran de la Polinèsia Francesa, a on van arribar el passat 15 d’abril. El retorn a Tarragona en avió va ser més complicat del que havien previst. El capità del vaixell va relatar a aquesta redacció que en el port de Papeete, la capital, «vam estar confinats i només vam poder baixar a terra per fer compres». Va ser la primera experiència directa amb la pandèmia des de la sortida el 2 de març de Panamà». «Tot estava tancat i no podíem agafar un avió», va dir Rifaterra, fins que «ens vam assabentar que un cop per setmana arriba a l’illa un avió des de França amb medicaments i que torna a París amb passatgers».

A la capital gal·la, els quatre tripulants tarragonins no van poder volar a Barcelona de manera directa i van haver de desplaçar-se fins a Londres i, des de la capital britànica, fins a l’aeroport del Prat.

La que va finalitzar a Tahití, de 21 dies de durada, va ser la quarta etapa d’aquesta aventura que es va iniciar a Cap Verd i va continuar per Cartagena d’Índies. La tercera etapa va començar a Panamà, on el Miuroc-Tu va travessar el canal per canviar de mar o navegar pel Pacífic per dirigir-ge a les illes Galápagos i Marqueses. La cinquena etapa, «d’aquí a un parell d’anys», va dir Rifaterra, «serà al Mar Roig».

Durant la travessia es van viure moments preocupants. El més important va ser l’accident que va patir Raimon Domènech mentre estava cuinant. «Hi havia onades molt fortes i un cop de mar va fer que sortís volant de la cuina i es va colpejar en topar amb el terra», va dir el capità, qui va afegir que «quasi perd el coneixement». A les Illes Marqueses «vam anar a l’hospital, on li van diagnosticar trencament del cap de l’húmer i el van immobilitzar». Davant de la incertesa d’operar-se durant el viatge o a Barcelona, Domènech va optar per ser intervingut a la capital catalana.

Rifaterra va definir el Pacífic com un oceà «mal partir per les ones creuades; és incòmode de navegar». Durant la travessia també es van viure moments d’alegria, com quan es pescava una tonyina o apareixia un peix volador a la coberta del Miuroc-Tu. El capità va referir-se a la satisfacció de navegar «amb amics fantàstics, que a bord ens ajudem molt fent totes les tasques i les guàrdies». De l’exalcalde Nadal va dir que «la vida amb ell és fàcil perquè sap fer de tot, des de cuinar a solucionar problemes mecànics». Per la seva banda, Nadal va dir que «amb uns navegants com aquests és un plaer fer la volta al món».