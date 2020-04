Els barris comencen a anul·lar festes d'estiu i miren al setembre o l'octubre

Federacions i associacions de veïns de Reus i Tarragona ajornen les celebracions a l’espera de «poder brindar perquè estem bé»

A poques setmanes del que hauria estat l’inici de les festes de barri a la majoria de municipis del territori, habitualment concentrades entre maig i agost, la irrupció de la Covid-19 obligarà, com a mínim, a variar calendaris. Gran part de les associacions de veïns de Reus i Tarragona miren cap al setembre i algunes tenen ja coll avall que, enguany, no hi haurà orquestres ni graellades. Les primeres cancel·lacions han començat a produir-se, motivades per la incertesa del moment, la percepció que «ni que estigués permès trobar-nos, potser no seria segur» i el sentiment que «hi haurà molts que no tindrem res a celebrar». El teixit espera retrobar-se més tard i «poder brindar perquè estem aquí».

La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) anima a «ajornar les festes, com a mínim, fins al setembre». El president Marcos Massó precisa que «algunes entitats ja ens han fet saber que els seus barris, en aquests moments, no es veuen capacitats per fer celebracions» i apunta que «ni que fos possible fer-ho, la situació no està com perquè al juny o al juliol s’ajuntin 500 o 600 persones, ni que sigui al carrer o a l’aire lliure o com sigui». «En general, els veïns estan molt conscienciats que, de moment, no es podrà fer», afegeix Massó, que diu que «caldrà esperar què passa, què diu el govern i com ens sentim». Per això, d’entrada, «calculem que, com a mínim fins al setembre o l’octubre, no és viable». Serà llavors, diu el president de la FAVR, quan «potser, si tot s’ha acabat i estem segurs tots plegats fent-ho, serà moment de fer un brindis i, amb la pena de tot el que ha comportat la pandèmia, celebrar que ens trobem bé i que seguim».

Montserrat, per segon any

A la pràctica, la impossibilitat de fer plans impediria ja algunes de les cites perquè «les festes mobilitzen, per exemple, firaires i una infraestructura que s’acostuma a preparar un mes abans». «Sabem què passarà d’aquí a un mes?», afegeix Massó. Ja hi ha hagut barris «com Montserrat o la Pastoreta», diu el president de la FAVR, «que han decidit que no és moment, i és lògic».

El cas del barri Montserrat resulta, almenys, peculiar. L’associació de veïns encapçala sempre el calendari de la trentena de festes de barri a Reus, al maig. L’any passat, ja va haver d’ajornar la data per no fer-la coincidir de ple amb la campanya de les eleccions municipals. Enguany, el seu president, Domingo Martínez, explica que «hem anul·lat la festa i no la farem». L’esdeveniment estava previst per l’última setmana del mes vinent i «ni que ho poguéssim fer, seria precipitat». «És una època dolenta per a tothom i, tot i que aquesta zona no ha estat especialment afectada, hem de mirar per la resta», conclou Martínez. L’associació ja ha fet saber als veïns que aquest 2020 «no hi haurà festa».

La mateixa FAVR, que habitualment programa als inicis de l’estiu una gran reunió amb totes les entitats que aplega, ha pres la determinació de «buscar dates més endavant». Massó detalla que «les subvencions aquest any no s’han convocat» i que «l’Ajuntament contactarà aquests dies amb les entitats per explicar com està tot».

El paper dels professionals

Pel que fa a Tarragona, la majoria de les festes majors de barris són a l’estiu, entre els mesos de juny i agost, i, tot i que encara no s’han cancel·lat oficialment, les associacions de veïns donen per fet que no es podran celebrar, almenys, en les dates previstes. Alfonso López, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), lamenta que «sembla que aquest estiu no tindrem festes». La FAVT agrupa els barris de la Granja, Bonavista, Buenos Aires, l’Albada, la Floresta i Campclar. López assegura que «no ens podem arriscar a contagiar-nos tenint en compte la situació en què ens trobem». El president de la FAVT però, contempla l’opció de destinar el pressupost de la festa d’«Estiu al barri», que organitza la mateixa federació i que tampoc es podrà fer, a millorar i fer més completes aquelles festes d’hivern com Halloween, Nadal o carnaval, per exemple.

En la mateixa línia, Gemma Fusté, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant, també lamenta que el més probable és que s’acabin cancel·lant les festes dels barris que agrupa, «almenys les de l’estiu», com són la de Ferran, el 15 d’agost; la de la Móra-Tamarit, a principis d’agost; Cala Romana, 18 de juliol; Entrepins, la primera setmana d’agost. Per altra banda, les festes de Boscos, el 5 de setembre, i de Molnàs-Solimar, el 26 i 27 de setembre, podrien salvar-se de l’anul·lació, però cal veure l’evolució de la pandèmia els pròxims mesos. «Tots sabem que no podrem celebrar-les, però és tant trist que no t’ho vols creure», reconeix la presidenta de la FAV Llevant.

Finalment, pel que fa a la Federació d’Associacions de Veïns Segle XXI, que agrupa els barris de centre, del Port i del nord de la ciutat, assegura que les entitats veïnals ja han decidit ajornar les seves festes, que es celebren pràcticament totes a l’estiu, als mesos d’hivern. El president de la FAV Segle XXI, Jacinto Moreno, explica que s’ha decidit que aquestes estiguin centrades principalment en els nens i la gent gran, i que dins del programa de festes s’inclouran reconeixements a tots aquells professionals de diferents sectors que estan lluitant contra el coronavirus a primera línia.