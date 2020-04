Es durà a terme garantint les mesures de prevenció necessàries

Actualitzada 24/04/2020 a les 16:22

La Diputació de Tarragona reprendrà la setmana vinent totes les obres publiques en execució en infraestructures de la seva titularitat que van quedar aturades provisionalment per l’emergència sanitària. La institució reactivarà aquests treballs amb l’objectiu de recuperar l’activitat econòmica, garantir els llocs de feina i continuar treballant per millorar les infraestructures de la demarcació. En tot cas, la represa de les obres es durà a terme garantint les mesures de prevenció necessàries per tal d’evitar el contagi dels treballadors i la propagació del virus.La reactivació de les obres de la Diputació permetrà, entre d’altres, continuar amb les millores que s’estaven realitzant en diverses carreteres de la demarcació i que afectaven a la xarxa viària, així com iniciar altres projectes, amb un pressupost total de més de 12 milions d'euros. En concret, es reprendran les obres de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta; les reparacions per esllavissades a la T-3225 de Cornudella de Montsant a Siurana; el condicionament de la travessera de la Riba (carreteres C-240z i TV-7044); les obres a la carretera TV-7003 de Vimbodí a Riudabella i les de la TV-7001 a l'Espluga de Francolí.Per tal de donar resposta a les mesures de confinament i aturada de la mobilitat sol·licitades per les autoritats sanitàries i laborals derivades de l’estat d’alarma i garantir la seguretat de les persones treballadores, el 18 d’abril la Diputació de Tarragona va dictar un decret pel qual aturava provisionalment les obres públiques en execució. Ara laDiputació aprova la represa d’aquests treballs, tenint en compte l’evolució de la pandèmia i un cop autoritzada la represa de l’activitat dels sectors no essencials.