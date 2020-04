Els mercadets obriran a partir d'aquest divendres

Alguns s'han reubicat per tal de donar resposta a les mesures de seguretat establertes per la Direcció General de Protecció Civil

Actualitzada 23/04/2020 a les 19:19

L’empresa municipal de mercats de Tarragona començarà a reobrir a partir d’aquest divendres 24 d’abril els mercadets no sedentaris que havien quedat afectats des del passat 14 de març, com a conseqüència de l’entrada en vigor del decret de l’Estat d’Alarma.Els primers en tornar a l’activitat aquest divendres seran el de Sant Salvador, al seu punt habitual, i el de Sant Pere i Sant Pau, que s’ubicarà al Camí del Pont del Diable (entre el centre cívic i l’institut de Sant Pere i Sant Pau). Per la seva banda, dissabte es tornarà a posar en funcionament el mercadet no sedentari de Torreforta, que s'instalarà a l’aparcament del Mercat de Torreforta, amb la possibilitat que s’ocupin també les parades buides de la planta del mercat. Diumenge es procedirà a la reobertura del mercadet de Bonavista. En aquest cas quedarà situat al Parc de la Coma.La reubicació dels mercadets respon a la necessitat de donar resposta a les mesures de seguretat establertes per la Direcció General de Protecció Civil. En aquest sentit, i en compliment del RD 463/2020, només es permetrà la venda de fruita, verdura, productes d’alimentació i higiènics. D’altra banda, es regularan els accessos als mercadets per tal d’evitar l’aglomeració de persones i assegurar la separació d’un mínim de dos metres entre els clients, respectant que només hi hagi una persona a la primera línea de cada parada.De la mateixa manera, s’aplicaran estrictes mesures de control per garantir que els mercadets es duguin a terme amb totes les garanties higièniques. Entre altres mesures, no es permetrà que els clients toquin els productes i s’utilitzaran equips de protecció individual.Durant les properes dues setmanes, les d’adaptació, l’empresa municipal de mercats no cobrarà les taxes als marxants, com a compensació pel canvi d’ubicació i les setmanes que no han pogut dur a terme la seva activitat.La reobertura dels mercadets de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Bonavista se suma als mercadets d’alimentació del Fòrum i la Móra que ja estaven en funcionament.L’horari dels mercadets serà de 9 a 14h i es distribuiran de la següent manera: dimecres el Mercadet del Fòrum, divendres els de Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, dissabte els de Torreforta, la Móra i Fòrum i diumenge el de Bonavista.