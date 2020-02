Un jutge admet una demanda que fa perillar el mercadet de Bonavista

Actualitzada 23/02/2020 a les 20:10

Un jutjat de Tarragona ha admès a tràmit la denúncia presentada per Juan Antonio Heredia, propietari d’el bar Los Pilares, tancat al públic fa mesos, qui reclama el compliment de la normativa que afecta el mercadet que els diumenges s’instal·la al barri de Ponent o, en cas contrari, el seu tancament, i ha desestimat les al·legacions que en el seu moment va presentar l’Ajuntament. Per altra banda, ha donat la raó al demandant en un altre cas, en el qual reclamava el dret a accedir a informació sol·licitada a l’Ajuntament, estimant parcialment el recurs contenciós-administratiu en quatre dels deu punts aportats. Aquests aspectes fan referència als vials del mercadet o amb quina mena de llicència d’activitat compte el mercadet i en quina data va ser concedida, entre altres. Heredia va manifestar ahir diumenge a aquesta redacció que «arribaré fins al final, perquè fins i tot s’està incomplint el POUM».

El 23 de gener del 2019 Heredia va presentar una instància davant de l’Ajuntament, en la qual demanava «la clausura» del mercadet de Bonavista «fins que no s’adoptin, per part d’Espimsa, les mesures legals oportunes per a solucionar» determinades presumptes infraccions, com l’organització dels accessos i zones de pas, i la ubicació de determinades parades, o la manca de lavabos. En un dels apartats es llegeix que, «tractant-se d’un polígon d’actuació inclòs dins de la zona d’intensitat límit exterior (ILE) per risc químic en establiments industrials que manipulen substàncies perilloses, el POUM estableix l’obligació que els espais lliures evitin que es generin condicions per a la concurrència pública i prohibeix la disposició de zones que predisposin a la concentració de persones». Per altra banda, la defensa d’Heredia considera que «no es dona compliment a les condicions mínimes exigides per la normativa vigent en matèria de prevenció, extinció i evacuació en cas d’incendi, atenent que no poden garantir-se les mesures necessàries que han de complir-se per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis en els edificis».

Zona de risc

Juan Antonio Heredia defensa que «el POUM no autoritza en aquesta zona activitats puntuals de pública concurrència i prohibeix la disposició de zones que predisposin a la concentració de persones, sigui temporal o ocasional». Aquest punt «també pot afectar a la Fira d’Abril», va afegir. Heredia va dir que «si el tros de metall que va matar una persona a Torreforta quan es trobava a casa seva, com a resultat de l’explosió d’IQOXE, hagués pcaigut un diumenge al matí al mercadet, hauria pogut fer una massacre».

És per aquests punts, entre altres vinculats a l’actual funcionament del mercadet, que es reclama «l’adopció de mesures legals oportunes per resoldre les infraccions exposades en la instància del 23 de gener del 2019» o, en cas contrari, que «s’acordi l’obligació de l’Ajuntament de Tarragona de clausurar el mercat de Bonavista». Heredia considera que en l’activitat del mercadet «es produeixen moltes irregularitats i estic convençut que la justícia acabarà donant-me la raó en les coses que denuncio».