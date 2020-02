Treballadors d'IQOXE signen un manifest crític amb els sindicats

Actualitzada 23/02/2020 a les 19:51

Un grup de treballadors d’IQOXE ha signat un manifest amb el qual qualifiquen de «demagògica» i d’«hipòcrita» l’actitud dels sindicats després de la tràgica explosió del passat 14 de gener amb resultats de tres morts, dos dels quals eren operaris de l’empresa de producció d’òxid etilè. «Hi ha malestar per les declaracions de l’empresa i dels sindicats, ja que creiem que hi ha certa demagògia i hipocresia en què sortien als mitjans de comunicació dient que s’han de millorar les condicions laborals i la seguretat ara... S’ha hagut de produir una desgràcia perquè se n’adonin d’una realitat latent», recull el manifest.

El grup de treballadors recorda que les condicions laborals actuals de l’empresa són «les pactades en la negociació de convenis, tant les que l’empresa proposa o vol implantar com les que els sindicats han permès que així fossin». «A la nostra empresa hem patit tant minves en les condicions de treball: ha augmentat el volum de feina i, en conseqüència, s’ha produït una pèrdua que afecta la nostra seguretat», afegeixen. Detallen que han perdut llocs de feina en la plantilla, tant en producció com en manteniment, en concret, un operador a cada torn tant en la planta de derivats com en la planta d’òxid d’etilè i s’ha passat de 18 a 12 i de 20 a 24 operadors respectivament en un sisè torn. «En total, són dotze operadors menys i el treball el realitza la resta del torn», afegeixen. Recorden que el conveni signat per UGT l’any 2014 –i en el qual CCOO també va arribar a acords– va permetre que l’empresa implantés «unes condicions inferiors, molt per sota de les que teníem amb IQA, entre aquestes, l’eliminació de llocs de producció, més tasques de manteniment, la pèrdua d’antiguitat, les hores extra no remunerades, així com la pèrdua de beneficis socials». «El conveni infringia l’Estatut dels treballadors, ja que tenia articles amb una doble escala salarial per als operadors i d’altres articles que no es van solucionar fins al 2018», recull el manifest. «S’ha dit que els salaris són molt bons a IQOXE. Però, si els comparem amb la resta del sector químic, un operador de panell de la nostra fàbrica, amb la quantitat d’unitats que ha de portar i les responsabilitats que assumeix, probablement estem per sota de la mitjana», asseguren.