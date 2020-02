El govern treballa en una nova ordenança per la gestió de colònies de gats

Actualitzada 23/02/2020 a les 21:54

La regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de Tarragona treballa ja en una nova ordenança per regular la gestió de les colònies de gats ferals de la ciutat, després d’eliminar el decret que l’anterior govern va aprovar el 15 de març de 2019.

Segons la regidora Carla Aguilar, aquest era molt «conservador» i «feia molt difícil trobar una colònia que respongués a totes les condicions que es posaven, ja que establia unes mesures i criteris per reconèixer a les colònies com a protegides que eren molt exigents». Aguilar afegeix que «necessitem una ordenança més flexible i que parteixi de la voluntat de conservar les colònies i, a partir d’aquí, fer que es puguin gestionar d’una manera que faciliti al màxim la convivència».

En aquest sentit, la regidoria animalista posarà en marxa un procés participatiu per recollir les inquietuds i les propostes de la ciutadania i de les entitats de defensa als animals sobre les condicions que s’han de donar perquè el consistori pugui reconèixer com a controlada una colònia de gats i cedir-ne la gestió a les entitats interessades. A més, Aguilar assegura que «ja hem fet tres taules participatives amb entitats i persones que gestionen colònies de gats ferals, amb les que hem anat recollint les seves demandes i la seva visió de la situació i les seves possibles solucions o maneres de gestionar-ho».

L’edil d’En Comú Podem defensa que «amb aquestes idees i després d’haver eliminat aquest decret podem començar a treballar en una ordenança que realment respongui a les necessitats i que sigui proteccionista amb els gats ferals». Amb tot això, Aguilar pretén fer una gestió ètica de les colònies de gats ferals.

Sobre la regidoria que lidera, defensa que «és una regidoria nova i que no partim de zero, sinó de més abaix. Partim de què hem de construir un equip tècnic que sigui capaç de tirar endavant les polítiques necessàries en aquest àmbit». Segons Aguilar, aquest equip tècnic encara es troba en una fase d’enfortiment però celebra que, mentrestant, ja s’han fet coses, «com la gestió ètica de la colònia de porcs vietnamites, sent l’única ciutat d’Espanya que ho ha fet». «Crec que és un bon punt d’inici i és una mostra d’intencions del que volem que sigui aquesta nova regidoria i aquest govern, compromès amb l’ètica animal», manifesta l’edil al govern.

Pel que fa als drets dels animals, Aguilar diu que «d’aquí a 10 anys estaran totalment normalitzats i que ningú pensarà que es pugui gestionar una ciutat sense tenir en compte els animals que hi viuen». «Avui en dia encara és una cosa avantguardista, encara Tarragona és de les primeres ciutats que treballa en aquesta línia, però que són aquelles coses que s’han d’assolir i consolidar i que aquesta ha de ser la direcció de la societat», sentencia la regidora de Benestar Animal al govern de l’Ajuntament tarragoní.