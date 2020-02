Cala Romana segueix patint els efectes del canvi de canonades

Actualitzada 23/02/2020 a les 19:47

El projecte de substitució de les canonades d’aigua, de fibrociment, a Cala Romana, per unes noves, està arribant a la seva finalització, però no és així per als veïns de la urbanització, que segueixen patint d’afectacions derivades de l’execució de les obres. La supressió temporal de contenidors de la brossa que encara no han estat retornats al lloc original, la presència de restes d’obra a la calçada en alguns carrers i cables de la conducció elèctrica despenjats són alguns dels motius que generen queixes entre el veïnat.

Cristina Moragues, presidenta de la comunitat Habiclub i membre de l’associació de veïns de la urbanització, va manifestar ahir diumenge a aquesta redacció que les obres al carrer Tramuntana, on resideix, «van començar el setembre passat, fa dos mesos que no treballa ningú però encara no han posat al seu lloc els contenidors de la brossa, tot i que ho he reclamat en més d’una ocasió, no han passat a netejar el carrer». Des de l’Ajuntament «ens van dir que, a causa de les obres, no podia passar el camió», va apuntar Moragues, qui va recordar que «el 28 de desembre va dir que tornarien a posar els contenidors quan acabessin les obres, la qual cosa nova passar».

Dijous de la setmana passada, Moragues va remetre un nou escrit a l’Ajuntament per «reclamar, per enèsima vegada, la neteja del carrer Tramuntana entre els números 28 i 45, ja que fa cinc mesos que no passa cap vehicle per fer la neteja dels divendres». L’endemà va rebre la resposta, en la qual es pot llegir: «Aquest matí he parlat amb els operaris de neteja i em confirmen que tenen ordres de no netejar». En la resposta s’afegeix que «s’han fet les gestions perquè Ematsa comuniqui al departament de Neteja que les obres de la zona de Cala Romana ja han finalitzat i que es pugui restituir la normalització del servei». Moragues va comentar que «encara hi ha branques d’arbres trencades per la tempesta Gloria que segueixen al carrer, així com restes d’obra a la calçada». A més, els contenidors més pròxims als habitatges de la zona alta del carrer Tramuntana «els han girat, s’ha de dipositar la brossa des de la zona de circulació de vehicles i no des de la vorera com abans, la qual cosa suposa un perill perquè estan ubicats en un revolt». Moragues va recordar també que «hi ha voreres que no estan acabades, són estretes i la presència d’elements a les mateixes dificulta el desplaçament de les persones».

Vehicles de Boscos

Per altra banda, Moragues, en la seva qualitat de veïna i de membre de l’associació de veïns, va indicar que una altra qüestió que preocupa els residents de l’entorn del carrer Tramuntana és que persones que habiten a la urbanització Boscos «utilitzen aquest carrer en els seus desplaçaments, originen col·lapses perquè és de doble sentit i et trobes molts cotxes de cara». Els veïns de Cala Romana «demanem que el camí de Boscos sigui de sentit únic, descendent, per facilitar la circulació dels vehicles».