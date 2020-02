L'aturen a Campclar per dur un bidó de cervesa al ciclomotor i acaba detingut perquè li troben cocaïna

21/02/2020 a les 13:56

La fiscalia demana quatre anys de presó per a un home acusat de traficar amb cocaïna. Els fets es remunten al 13 d'octubre del 2017 quan l'individu circulava per l'N-340 a l'altura de Campclar, a Tarragona, amb un ciclomotor. L'home duia un bidó de cervesa sobre la cama i subjectat amb una mà, i això va fer que la policia li donés l'alto. Tot i que primer en va fer cas omís, els agents el van poder escorcollar i van trobar-li set embolcalls de cocaïna dins d'una motxilla. Quan els agents van comunicar-li la detenció, l'home va començar a gesticular i a dir que no havia fet res i que no el podien detenir, mentre intentava fugir. Els agents, però, el van poder contenir mentre intentava esgarrapar-los i colpejar-los, segons el fiscal.La cocaïna interceptada hagués tingut un valor de 5.733 euros si s'hagués venut al detall en el mercat negre. Segons la fiscalia, l'home pretenia vendre la droga a terceres persones amb la finalitat d'obtenir beneficis econòmics. Els agents també li van intervenir 125 euros i 45 dòlars en bitllets fraccionats, que se sospita que provenien de la venda de substàncies estupefaents.La fiscalia acusa l'home d'un suposat delicte contra la salut pública per tràfic de drogues que ocasionen un greu dany a la salut, pel qual demana una pena de 4 anys de presó i 17.199 euros de multa. També l'acusa d'un delicte de resistència a l'autoritat pel qual reclama uns altres 5.400 euros de multa. El cas arribarà a judici el 30 de març a l'Audiència de Tarragona.