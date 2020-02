Ingressa a presó un lladre multireincident detingut per una quinzena de robatoris a interior de vehicles a Altafulla

Es tracta d'un home de 26 anys veí de Tarragona

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona, amb la col·laboració de la Policia Local d’Altafulla, van detenir el 20 de febrer un home, de 26 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tarragona, com a presumpte autor de 15 delictes de robatori amb força a interior de vehicle.

Els fets van ocórrer durant la nit del 9 al 10 de febrer a la localitat d’Altafulla, on la Policia Local del municipi va recollir una quinzena de denúncies per danys i robatoris en vehicles.

Després de les primeres indagacions es va determinar que tots els fets s’havien produïts amb el mateix modus operandi. El lladre havia fet servir un trenca-vidres per esmicolar un dels vidres davanters dels vehicles i així accedir a l’interior per robar objectes que estaven a la vista.

Un cop acabada la investigació, ahir els policies van detenir a Tarragona el presumpte autor dels robatoris.

Els detingut, que acumula prop d’una vuitantena d’antecedents policials, majoritàriament per delictes patrimonials, va passar ahir a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona el qual va decretar el seu ingrés a presó.

Consells de seguretat per prevenir robatoris a interior de vehicle

Des dels Mossos d’Esquadra es fa prevenció i es donen consells de seguretat a través de diversos canals per intentar evitar la comissió d’aquest tipus de delicte.

Així, per fer front als robatoris amb força a interior de vehicle és important tenir en compte que el cotxe no és cap caixa forta i que no s’ha de deixar res de valor a l’interior. Si és possible, cal procurar que els equips de música i navegadors quedin ocults o, si es pot, es millor endur-se’ls. A l’hora d’estacionar és millor fer-ho en llocs il·luminats.

En cas de veure alguna persona al voltant del vehicle en actitud sospitosa o si es troba un vehicle forçat, no s’ha de tocar res i en ambdós casos cal trucar al telèfon d’emergències 112.